ЕКЗОТИКА! Петричанин със суха мрежа в зона Океания с новия си австралийски отбор, след две победи в Нова Зеландия кацна в Папуа-Нова Гвинея

Петричанинът Илия Шаламанов-Тренков продължава успешното си участие в Pro Ledgue на Футболната конфедерация на зона Океания с новия си отбор в Австралия „Саут Мелбърн“. Форматът на състезанието се състои от 5 предварителни кръга с различни домакини, в които всички ще играят помежду си, и финална фаза за карето в челото и четирите зад тях в класирането. Меката на тениса на Зеления континент Мелбърн е домакин на 3-ия кръг, който ще се изиграе между 21 и 28 февруари. Нашето момче записа дебютни 90 минути под рамката при успеха на сините с 2:1 срещу „Таити Юнайтед“ в Оукланд, Нова Зеландия, когато кенгурата трябваше да обръщат мача след ранния гол на Мануари Шан за таитяните. Австралийците го направиха след почивката с попаденията на Юки Очида в 47-та мин. и Андрико Месуруни дълбоко в добавеното време. Вторият двубой на „Саут Мелбърн“ срещу „Соломон Кингс“ бе отложен заради лошото време, а в третия тимът беше повече от категоричен срещу „Хекари“ от Папуа-Нова Гвинея. Родният страж отново започна като титуляр при разгромната победа с 5:0, записвайки първа суха мрежа от идването си в тима от най-големия австралийски град, като успя да неутрализира и малкото опасности пред вратата си. Головете вкараха Томас Янакопулос /3/, Джордан Суибъл /7, 57/, Максимилиян Микола и Науел Бонада /87/. Така Шаламанов-Тренков и компания излязоха на 2-ро място в класирането, макар и с мач по-малко. Начело е „Оукланд“, който е с 3 от 3 победи на родна земя.

Ил. Шаламанов-Тренков /вторият отляво на втория ред / заедно със съотборниците си при пристигането в Порт Морсби Петричанинът /в средата/ на летище „Джаксън Еърпорт“ в столицата на Папуа и Нова Гвинея Нашето момче /с №30 / излиза на „Норт Харбър Стейдиъм“ в Оукланд.



„Саут Мелбърн“ вече е в Папуа-Нова Гвинея за старта на втория кръг от турнира, където пръв съперник на тима тази вечер на стадиона в столицата на папуасите Порт Морсби е „Саут Айлънд“ от Нова Зеландия, който е четвърти в таблицата с 4 т. Следващото изпитание за кенгурата е на 4 февруари срещу петия „Була“ от островите Фиджи.

СТАНЧО СТАНЧЕВ