Екипът на УВЕКС в Сандански начело с управителя с ултиматум към местната власт за дофинансиране от общинския бюджет, за да се избегне фалит и липса на питейна вода

Персоналът и управителят на общинско дружество УВЕКС в Сандански на среща с кмета на общината Атанас Стоянов и председателя на Общинския съвет Георги Батев поставиха ултиматум за спешно дофинансиране от общинския бюджет, за да се избегне евентуален фалит и липса на питейна вода. Искането им е за финансова помощ, докато се гласува и приеме законът за промяна на цената на питейната и канална вода с постановление на Министерския съвет.

„От няколко месеца УВЕКС е във финансов колапс. Това говори красноречиво как се издържа дружеството със същите приходи от 2010 г., оттогава не е повишавана цената на питейната и канална вода, която е в размер на 0.86 лв. за кубик с ДДС”, заяви управителят инж. Димитър Димитров. Като пример той посочи, че заплатата през 2010 г. е била в размер на 240 лв. при същата цена на водата от 0.86 лв. с ДДС, каквато е и в момента.

„Но от началото на годината работната заплата скочи на 1213 лв., а цената на питейната и каналната вода не е променяна. Цените на материалите и услугите са скочили в пъти. Дружеството работи само за плащане на разходите към Басейнова дирекция, за плащане на ДДС и за заплати. И с това се изчерпва бюджетът на дружеството. Работещите негодуват заради ниските възнаграждения”, каза Д. Димитров.

Управителят обясни, че ситуацията се усложнява и с драстичния скок на материалите и консумативите. Той е с надежда, че законопроектът, касаещ общинските ВиК дружества, предстои да бъде приет в Народното събрание.

„Въпреки тежката изминала година и безводието, което сполетя по-голяма част от населението в страната, в община Сандански нито едно населено място не е останало без питейна вода”, заяви Д. Димитров и допълни, че общинското дружество ще продължи да работи в полза на потребителите си.

На срещата с работниците и управителя на дружеството кметът Атанас Стоянов застана зад исканията на работещите във водното дружество и даде уверение, че ще се търси вариант за допълнително финансиране от бюджета на общината. Такава бе позицията и на председателя на Общинския съвет Георги Батев.

ЛИДИЯ МАНЕВА