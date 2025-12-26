Екип на ПСС спаси мъж, тръгнал на преход във Витоша

Студеното време доведе и до опасна ситуация в планината. В четвъртък вечерта се наложи спасители от Планинската спасителна служба да спасяват мъж, изпаднал в хипотермия, след като тръгнал на преход във Витоша, предава Нова.



„Става въпрос за човек, който е в невъзможност да продължи, намира се на стълбова маркировка от хижа „Алеко” в посока Черни връх”, обясни Мартин Неделчев, от ПСС, отряд „София”. По думите му мъжът не е бил подходящо облечен. Когато го намерили бил с първа степен на хипотермия.

„Краката му бяха доста замръзнали, това вероятно е била причината да не може сам да продължи”, обясни Неделчев

Той препоръчва на любителите да избират маршрута за преход, спрямо възможностите си, да тръгват със заредени телефони, допълнителни батерии и осветление.

„Винаги когато падне нов сняг нагоре се изнасят много автомобили, които дрифтят по пътя от „Драгалевци” към хижа „Алеко” – един задръстен път може да означава човешки живот“, обясни Неделчев.