ЕКОЛОГИЧНО? Фирма с капитал 50 лв. и собственик германски гражданин с мегапланове за с. Кърналово – да събират и режат по 1600 т пластмаса на ден

Новорегистрирана фирма с капитал от 50 лв. и собственик германецът Ерол Акарслан обяви мащабно начинание в петричкото с. Кърналово – в производствена база върху 5 дка в местността Пинговица да направи площадка за събиране на 1664 тона отпадъчна пластмаса. Освен това ще има и производствено помещение за производството на регланурат от смлените отпадъци, които после ще се продават за производство на други изделия от пластмаса. Базата ще работи по 6 дни в седмицата на двусменен режим.

„Глобул скилс пластик солушън“ ЕООД е регистрирана в София преди година с предмет на дейност събиране, съхраняване и третиране на отпадъци и скромен капитал, на който Акарслан е станал 100-процентов собственик миналия месец, след като е купил дела от 35 лв. на бившия си съдружник Хакан Хаджъоглу от Турция. В селото не познават нито един от двамата, но се надяват производството да не е замърсяващо и да осигури няколко работни места. Към момента местността е известна само с канабисовата нива, която полицаите откриха в нея преди 2 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА