Ексдиректор на Басейнова дирекция конкурира за мястото вр.и.д. шефа на отдел „Екология“ в община Благоевград

Бившият директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Момчил Пашов е конкурент за мястото на временния шеф на отдел „Екология“ в Общинска администрация – Благоевград Михаела Кирова-Гошева. Тя измести от началническия стол Наталия Димитрова-Попова в началото на юни. Както „Струма“ писа, Михаела Кирова-Гошева има професионален опит в РИОСВ като гл. експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Управление на отпадъците“, а от миналата есен и като служител в Регионалното сдружение за управление на отпадъците в район Благоевград.

М. Пашов М. Гошева



Инж. Момчил Пашов бе дългогодишен служител в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ , оглави я през април 2020 г. до юли 2021 г., когато бе сменен от ексгубернатора Владимир Димитров.

Двамата кандидати за началническия пост са допуснати до участие в обявения конкурс и на 2 септември ще трябва да се явят на тест, който ще се проведе в кметството.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





