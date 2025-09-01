Екскапитанът на „Беласица“ М. Русков качи смърфовете поне за 24 ч. на върха

Поне за 24 ч. бившият капитан на „Беласица“ Мартин Русков качи сегашния си отбор „Локомотив“ /Пд/ на върха на класирането в родния елит. 24-годишният централен бранител от Мосомище завърши статично положение пред вратата на „Спартак“ /Вн/ в 83-та мин., когато смърфовете бяха останали с 10 души след изгонването на партньора на голмайстора в центъра на ариергарда Тодор Павлов четвърт час по-рано. Русков се възползва от грешка на опитния Ангел Грънчов и с глава порази мрежата на ексвратаря на „Пирин“ /Бл/ Максим Ковальов след асистенция на Мартин Атанасов, за да фиксира успеха на смърфовете на „Коритото“ край морето. Парвиз Умарбаев вкара за гостите в началните минути на мача със зрелищно воле, а соколите се възползваха от численото неравенство на терена и изравниха в 77-та мин. чрез Бернардо Коуто, без да подозират, че новото попълнение на железничарите все още не е казал последната си дума. До този момент защитникът оправдава всяка стотинка от така и неназованата трансферна сума, която го изпрати от „Царя“ на „Лаута“, защото в 7-те есенни мача дотук играчът с №23 записа 581 минути, като започваше сред титулярите на черно-белите във всеки един от тях и инкасира 3 жълти картона, преди да открие головата си сметка.

:След победния гол М. Русков направи опит да се изкачи по оградата на „Коритото“ с 3-ма съотборници на гърба си, за да усети любовта на феновете

