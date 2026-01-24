Екскапитанът на „Пирин” Ал. Дюлгеров: Не си тръгнах по свое желание, готов бях на компромиси, но не ми предложиха, от „Марек“ проявиха уважение към мен…

Доскорошният капитан на орлетата Александър Дюлгеров, който тази зима подписа с „Марек“, отново върна лентата към раздялата с родния „Пирин“ и призна, че не си е тръгнал от Благоевград по свое желание, бил е готов на компромиси, но никой не му е предложил да остане. 35-годишният защитник увери, че заедно с новите си съотборници ще направят всичко по силите си дупничани да финишират колкото може по-напред в класирането.

„Аз съм юноша на „Пирин“, израснал съм там. От дете съм на стадиона. Гонил съм топките, много години минаха там. Отборът ми даде първите стъпки. Всяка една раздяла няма как да не боли. Нормално е, когато даден отбор се разделя с даден футболист, да се благодари и му се пожелае успех. След като се разбра, че вече има нов собственик, имаше коментари, че едва ли не ни обвиняват, че преди това сме си тръгнали, защото не е имало пари в клуба. Напротив – аз лично съм правил, както и други футболисти, компромиси, като сме си намалявали заплатите, не сме си взимали част от премиите. Всичко е било в името на „Пирин“. Имало е собственици, с които сме разговаряли и са ми показвали желание да ме задържат, но са ме молили за компромис от моя страна. Аз съм го правил, както и други играчи. Ние знаехме, че през декември ще има проблеми, но никога не съм очаквал, че ще си тръгна и няма да довърша сезона. Ние бяхме готови да изчакаме и когато се съберем, да ни дадат повече яснота. След мача с „Миньор“, който беше последен за полусезона, обаче ни събраха и ни казаха, че след два дни трябва да си разтрогнем договорите. Реално не е имало разговори – искаме да останеш, такава и такава е ситуацията. Говоря за себе си, разбира се. Не, директно ни беше казано да си разтрогнем договорите. Имаше момчета, които останаха, с други е разговаряно. Това за мен означава, че е нямало желание да остана в клуба. Искам да подчертая, че аз не си тръгнах по собствено желание от „Пирин“. Винаги съм правил компромис и бях готов отново да направя. Това обаче на мен не ми беше предложено. Не бих искал да коментирам дали клубът ми дължи пари, за да го защитя отново и да няма нови полемики. Направихме компромис да разтрогнем бързо с клуба, за да не се трупат нови задължения. Питах какво се случва, казаха, че нещата са тежки и не се знае бъдещето какво ще е. Никой не ми е казвал – разтрогни, но не бързай да си търсиш друг отбор. Аз не се сърдя – каква е причината, не знам. В момента, в който съм бил в този клуб, няма мач, в който да не съм искал отборът да спечели, давал съм абсолютно всичко от себе си. Имало е много упреци, но аз винаги съм чист пред съвестта си. Реално отношението, което получихме, беше обидно. Аз съм капитан на отбора, част от този клуб, бил съм в тежките моменти, това е моят роден клуб. Имахме много добър отбор и колектив. Искахме да изкараме сезона докрай. Имали сме си нашите претенции, разбира се, все пак с това си изкарваме хляба. Винаги обаче сме правили компромис. Аз като капитан съм заставал винаги зад отбора. Не мога да направя компромис обаче, когато някое от малките момчета дойде и ми каже: „Бате Сашо, не съм си платил тока, защото не съм взимал заплата“. Как да не питам после ръководителите кога ще ми бъде платено. Не съм търсил нищо повече, а това, което се полага“, заяви Дюлгеров, цитиран от „Арена спорт“.

„В момента имам договор с „Марек“ и съм част от този клуб. Хората показват отношение. При първия ми разговор с тях им казах, че искам да изчакам, тъй като приоритет ми е „Пирин“. След като се разбра, че съм разтрогнал, от „Марек“ се свързаха с мен, проявиха желание да бъда част от техния отбор, подходиха професионално към мен, с уважение. Това ми показа, че държат на мен. Подготовката ни върви нормално, с интензивно ниво. Хората тук се стараят много да направим пълноценна подготовка, тъй като ни предстоят тежки мачове и битка във Втора лига. Целта е отборът да бъде максимално на по-предни позиции. Ще направим всичко по силите ни, за да я постигнем. Благодаря, че съм здрав и не ми представлява трудност да играя футбол все още. Особено в „Б“ група мога да се справя. За момента бъдещето ми е свързано с „Марек“. Чувствам ги близки, на 35 км от Благоевград, те са ни съседи. Целта е да се стабилизира отборът. Общината помага и се правят подобрения по инфраструктурата. Имаме уверение от кмета, че ще започне и подмяната на тревната настилка и пистата отстрани. Нещата са оптимистични. Надявам се отборът да има добри дни. Важно за мен е също, че с преминаването ми в „Марек“ съм близо и до школата ми в Благоевград Dyulgerov Academy. Вече година и половина съществува. С леки темпове и внимателен подход гледаме да я развиваме. Мисля, че нещата вървят добре. Взел съм много присърце идеята и работим здраво. Искам да предам това, което съм научил като футболист и човек и да науча децата там. Искам да постигнат успехи във футбола и живота и вярвам, че ще е така“, категоричен е ветеранът.

„Никога не съм крил симпатиите ми към „Пирин“ и ЦСКА. Два клуба, в които съм играл и съм дал сърцето си. В ЦСКА бях 2,5 години. Няма как да съм безпристрастен. Искам да забравя първите месеци на първенството, ако се абстрахираме, нещата изглеждат доста оптимистични, тъй като се виждат резултатите. В клуба в момента се работи правилно и се виждат резултатите. Много е важна подготовката сега. Отговорността е голяма и всеки трябва да знае, че не трябва да се отпуска и за миг. Треньорският щаб ще се справи. Работил съм два пъти с Христо Янев – в ЦСКА и „Пирин“. Когато отидох в ЦСКА, от ден първи се чувствах като у дома си. Нямаше напрежение, покрай тяхното отношение се чувствах спокоен и уверен. Пожелавам им успех и скоро да станат шампиони. Стадионът е едно от най-положителните неща, вижда се, че се работи с много бързи темпове. Борбата за билети ще е голяма и се надявам да се доредя до тях. Имам там и много добър приятел – Андрей Йорданов. Момчето е много усърдно и старателно и приема каузата на ЦСКА много присърце. Това е едно от най-добрите трансферни попадения“, заключи Ал. Дюлгеров.

ТОНИ СТОИЦОВ