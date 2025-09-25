Екскапитан на „Беласица“ оглави мъжкия национален отбор на България с договор за 2 г., шефът на БФС Г. Иванов му пожела 10-годишен мандат

Бившият капитан на „Беласица“ Александър Димитров е новият селекционер на мъжкия национален отбор на България с договор за 2 г. Решението взе вчера на свое заседание Изпълкомът на БФС. На мястото на юношата на ЦСКА начело на младежката гарнитура на страната застава друг кадър на армейците – Тодор Янчев.

Г. Иванов /вторият отляво/ повери мъжкия отбор на България на Ал. Димитров /в средата/ и Ив. Йорданов /до него/



Дебютът на наследника на Илиан Илиев е възможно най-неприятният – на 11 октомври в световната квалификация с Турция на стадион “Васил Левски” в София, а три дни по-късно е гостуването на Испания във Валядолид. В щаба на лъвовете като помощник-треньори влизат героят от САЩ-94 Ивайло Йорданов и Явор Вълчинов, а за вратарите ще се грижи Николай Чавдаров.

“Благодаря на президента Георги Иванов и на членовете на Изпълкома на БФС за гласуваното ми доверие. За мен тази позиция е голяма чест и огромна отговорност, защото знаем, че футболът е социален феномен, който вълнува всички в България. Оттук нататък целта пред мен и щаба ми ще е да изградим един сплотен колектив с добри взаимоотношения. На първо място ще искам играчите да подхождат изключително отговорно, да се стараят максимално и да дават най-доброто от себе си в тренировъчния и състезателния процес. Изключително важно е те самите да играят с желание, с положителни емоции, със самочувствие и увереност на терена, както беше в младежката селекция“, бяха първите думи на новоизбрания селекционер след избора.

През последните 7 г. Ал. Димитров водеше младежкия национален отбор, а преди това и юношеските селекции на родината. През 2014 г. под негово ръководство съставът до 19 г. се класира на финалите на европейското първенство в този възрастов сегмент, след като спечели квалификационната си група в изключително сериозната конкуренция на Швеция, Чехия и Италия. Година по-късно изведе 17-ките на еврофиналите. В треньорската си кариера е бил още пом.-треньор на младежите, работил е в Индонезия като асистент на Иван Колев в „Персипура“, в националния и олимпийския отбор на най-голямата мюсюлманска държава в света, както и в „Берое“, „Локомотив“ /ГО/, „Конелиано“ /Герман), „Витоша“ (Бистрица) и „Ботев“ (Пд).

Веднага след сбирката на Изпълкома Г. Иванов мотивира избора и остро разкритикува клубовете за неглижирането на детско-юношеските школи. “Спряхме се на Александър Димитров, защото той познава много добре ситуацията и за него би било най-лесно да се адаптира към обстановката. Той работи от много години във федерацията, познава отлично футболистите и си заслужи мястото, за да води мъжкия национален отбор на България. Пожелавам му успех, защото успехите на националния отбор са на всички българи. Убеден съм, че тази селекция на България има по-голям потенциал, отколкото показа в мачовете с Испания и Грузия. Пожелавам на Димитров да бъде треньор на България следващите 10 години и да постигне по-големи резултати от всички свои предшественици. Новият треньор на младежите Тодор Янчев ще работи съвместно с него за по-лесна адаптация на футболистите в ситуацията. Имахме и други варианти. В момента е много труден период, защото първенствата са в разгара си, треньорите имат договори. Имаше кандидати, които искаха да дойдат след Нова година, други пък след предстоящите октомврийски мачове срещу Турция и Испания. За нас е много трудно в момента да правим боеспособен национален отбор – първите четири клуба в класирането са подписали декларации да играят без българи. Помните, че имаше мачове, на които от 22-ма футболисти на терена имаше един българин. Футболните клубове произвеждат футболистите, ние сме пазарът, който показва нашия футбол на международната сцена. Да, може и Футболният съюз има вина, но това е следствието на всички процеси, които се случваха през годините. Имаме такива футболисти заради лошата материална база, ниското обучение на треньорите и това, че някои бивши футболисти станаха бизнесмени и направиха школи, където работят за количество, а не за качество – едно дете за тях е равно на 100 лева. След мача с Испания се учудих, когато гледах един журналист, който води всекидневно предаване, да казва: „Аз сега разбрах, че има 300 детски отбора извън основните клубове“. А аз това го говоря от година и половина. Трябва да ме слушате малко, когато ви говоря за причините за състоянието на националния отбор. Треньорската професия е жестока, може да имаш и за пет години договор, а да те уволнят на първия месец. Но си даваме сметка срещу какви съперници играем. Търсим стабилизиране на отбора, а не резултати на всяка цена, но да не изглеждаме както срещу Испания и Грузия. Убеден съм, че националният отбор има по-голям капацитет, отколкото показахме в тези два мача. Нормално е да вземем нов треньор, защото футболистите винаги са мотивирани, когато дойде нов. Сега при новия селекционер ще има нови правила, нова дисциплина, забравяме какво е било преди, футболистите трябва да знаят, че е чест и гордост да играеш за България. Бях много разочарован от мача с Испания, според статистиката имаме шест фаула за целия мач, а испанците имат 17. При Илиан Илиев отборът пропадаше, така беше и срещу Кипър, затова най-логичното нещо бе да се разделим, за да спрем пропадането“, заяви Гонзо, след което подхвана деликатната тема за състоянието и стратегията на клубовете.

„Направихме тежко правило за отборите. Всичко трябва да става постепенно. Грандовете у нас се отказват от българските играчи. Сега обаче има 11 отбора, които играят с четирима българи, това е повече от преди. Повечето от играчите в националния отбор са титуляри. Преди две години Александър Димитров взимаше в младежкия национален тим момчета от втора дивизия, които бяха резерви. Не става всичко наведнъж. Намалихме отборите в Първа лига, за да има по-голяма конкуренция. Планирали сме още промени. Без подкрепата на правителството не можем да направим всички идеи, които имаме. Разполагаме с ограничен бюджет, има 1200 мача всяка събота и неделя, това е голям ресурс от хора. Трябват ни финанси, за да направим категоризацията. Когато клубовете имат финансови проблеми, първото нещо е да се откажат от ДЮШ. Съгласен съм, че е са важни парите от тв права, парите от „Солидарност“ и спонсорските договори, но истинският бизнес на един клуб е да създава футболисти. Ние вече не искаме да изграждаме, а да вземем готов продукт отнякъде – да го вземем за 1 лев и да го продадем за 2 лева след една година. Това е разпад на системата, това се опитваме да спрем. Показвах ви тук преди време по анализ на ФИФА и УЕФА къде сме пропаднали от 2010 година, опитваме се да спрем пропадането, да променим манталитета на хората, но не можем да кажем на частните дружества как точно да тренират. Във Втора лига раздадохме на клубовете 800 000 лева. Когато отидоха нашите представители да видят какво правят, да се запознаят с треньорските щабове, треньорските дневници – нищо не правят, няма нищо… Детско-юношеският футбол е оставен на самотек“, анализира Г. Иванов, преди да засегне казуса с нерегаментираните залози от страна на играчи, треньори и служители на клубове у нас. „Глобата за подобно деяние е 10 000 лева. Не казваме, че са манипулирали мачове, но по правилник те нямат право да залагат на мачове от вътрешните първенства. Във ФИФА глобата е още по-солена – 100 000 швейцарски франка. Предупредени са още преди година, че ще има такива проверки, става дума за произволно избран кръг. Прокуратурата се занимава с тези неща и ще се произнесе има ли манипулиране на мачове“, заключи шефът на родния футбол.

ТОНИ КИРИЛОВ





