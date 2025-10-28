Атанас Камбитов: Безпрецедентна еднолична наказателна акция на кмета Байкушев, прикрита като защита на обществен интерес, повлича община Благоевград към огромни загуби

Безпрецедентна наказателна акция, водена еднолично от кмета Байкушев зад паравана на защита на обществен интерес, застрашава да повлече огромни негативи и финансови загуби за община Благоевград, това заяви на пресконференция екскметът Атанас Камбитов. Тя бе дадена по повод внесеното от градоначалника искане в ОбС за промяна на устройствената зона на терен от 8,6 дка, купен през 2017 г. на публична продан от „Принт техник“ ЕООД с управител Михайл Камбитов, като отпадне възможността за застрояване и „се приведе в съответствие с историческите граници на парк „Ловен дом“.

Заедно с Атанас Камбитов на въпроси на медиите отговаряха инвеститорът Михайл Камбитов и членовете на екипа му арх. Александър Сандев и адвокат Георги Чорбаджийски. Четиримата бяха категоричвни, че въпросният имот не е и никога не е бил част от парк Ловен дом, а адвокат Чорбаджийски нарече твърдението на кмета Байкушев, че има нарочно решение от 1935 г. на горноджумайския общински съвет, „приказки под шипковия храст“.

„Изправени сме пред поредната кметска авантюра. Няма грам истина в думите му за преотреждане за парк през 30-те години на миналия век. Парк Ловен дом съществува като такъв от 2011 г. с влизане в сила на ОУП. Преди това територията е била неурбанизирана, а в правната терминология понятието парк влиза през 2003 г.“, заеви адвокат Чорбаджийски.