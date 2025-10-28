Екскметът на Благоевград Ат. Камбитов: Безпрецедентна еднолична наказателна акция на М. Байкушев, прикрита като защита на обществен интерес, повлича общината към огромни загуби/ОБНОВЕНО/

Общинската администрация: Всички документи по казуса са внесени от градоначалника за решение в Общинския съвет

„Безпрецедентна наказателна акция, водена еднолично от кмета Байкушев зад паравана на защита на обществен интерес, застрашава да повлече огромни негативи и финансови загуби за община Благоевград”, това заяви на пресконференция екскметът Атанас Камбитов. Тя бе дадена по повод внесеното от градоначалника искане в ОбС за промяна на устройствената зона на терен от 8,6 дка, купен през 2017 г. на публична продан от „Принт техник“ ЕООД с управител Михаил Камбитов, като отпадне възможността за застрояване и „се приведе в съответствие с историческите граници на парк Ловен дом. Предложението е включено в проекта на дневен ред на предстоящата в петък сесия на местния парламент.

Заедно с Атанас Камбитов на въпроси на медиите отговаряха инвеститорът Михаил Камбитов и членовете на екипа му арх. Александър Сандев и адвокат Георги Чорбаджийски. Четиримата бяха категорични, че въпросният имот не е и никога не е бил част от парк Ловен дом, а адвокат Чорбаджийски нарече твърдението на кмета Байкушев, че има нарочно решение от 1935 г. на горноджумайския общински съвет „приказки под шипковия храст“.

„Изправени сме пред поредната кметска авантюра. Няма грам истина в думите му за преотреждане за парк през 30-те години на миналия век. Парк Ловен дом съществува като такъв от 2011 г. с влизане в сила на ОУП. Преди това територията е била неурбанизирана, а в правната терминология понятието парк влиза през 2003 г.“, заяви адвокат Чорбаджийски.

Атанас Камбитов каза, че никога не е предполагал, че ръководител на общината някога ще постави под съмнение експертизата и законността на работата на самата община. Той подчерта, че казусът със собствеността на бившата спортна база се развива в рамките на последните 20 години и с действията и изявленията си кметът Байкушев навежда на съмнения, че за целия този период общинската администрация и местния парламент са правили грешка след грешка и не са работили законно и по правилата.

„За тези 20 г. около 30% от действащата в момента общинска администрация е участвала в издаване на решенията“, заяви бившият градоначалник и посочи, че причина за атаката на Байкушев са лични политически амбиции.

„Всички губят от тази ситуация и най-много губи общественият интерес“, каза Ат. Камбитов. „От април се води безразсъдна PR кампания, това е кризисен PR, който цели да отвлече вниманието на хората от нерешените проблеми на града, неизпълнените обещания и невъзможността на кмета Байкушев да се справи. Много неистини каза той и много истини скри. Работата на един кмет е да обединява и да прокарва политики, вместо това той използва прийоми да прави интриги между общинските съветници, а това е деструктивно за общината“, каза Камбитов.

Екскметът Ат. Камбитов подкрепи казаното с документи и показа на картата /сн. 2/, че въпросният имот не е част от парк Ловен дом

Той напомни, че имотът е продаден на части от общината на Николай Галчев през 2001 и през 2006 г. и представи с документи историята: заповед на кмета Паскалев от 23.03.1998 г., с която се одобрява застроителен и регулационен план, заповед на кмета Причкапов от 20.01.2006 г. за одобряване на ПУП с план за застрояване на хотелски комплекс и спортно-рекреационен център при показатели 15 м височина, кинт 2 и 50% плътност, приемане на ОУП през 2011 г. по време на управлението на Паскалев, с който се задават параметрите за разрешено строителство в зоната и разрешението за изработване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване, с промяна на предназначението – за жилищна строителство и спортно-рекреационен център.

„Изявленията, че зам. кметът инж. Тунтева е издала последната заповед 3 дни преди мандата на кмета Томов, са некоректна гимнастика по адрес на нейната стриктна работа. Няма ред, по който този ПУП да не бъде издаден на собственика на имота, още повече че заповедта се базира на решение на експертния съвет. Всички заповеди може да се обжалват в 14-дневен срок, но от 1998 г. досега няма оспорен документ, касаещ имота.

Пак много удобно кметът Байкушев цитира, че арх. Тинчев от екипа ми е издал през декември 2019 г. виза за строителство, но пропуска да припомни, че аз го уволних дисциплинарно, и прави внушения. От 2006 г. до момента ситуацията не е променена по отношение на исканите показатели на застрояване“, каза Атанас Камбитов. Той подчерта, че говори в качеството си на мениджър на инвестиционния проект, отбеляза, че има и трети инвеститор и посочи, че с Михаил Камбитов са се срещали и са го обсъждали многократно с кмета Байкушев още от първите дни на мандата му.

„Във всички срещи той нито веднъж не постави въпроса за подхода към терена, обсъждани са дори различни подстъпи към него. Всичко вървеше нормално до февруари или март, когато му представих визуализация на проекта. Предложението ни включва изграждане на фуникуляр, който инвеститорът ще подари на общината, за да се ползва от всички, и се ангажира да го поддържа плюс изграждане за негова сметка на още 1 или 2 корта. В момента, в който кметът Байкушев разбра, че аз имам участие, нещата тръгнаха в друга посока.

Проектът се доближава максимално по показатели до този от 2006 г., за който Н. Галчев е получил разрешение, но не е реализирал. Подадохме документите да ни се разреши строителство и комуникацията прекъсна. За отказа научихме от медиите, получихме го 20 дни по-късно. Не обжалвахме, а отстранихме направените забележки и отново го входирахме в общината. Но адвокатите от София решили първо да направят отказ, после да забавят нещата със съмнения на законността на общинските актове“, каза Камбитов.

Той вметна, че за продадените два имота Галчев е платил през 2001 г. 230 000 лв. и през 2006 г. 130 000 лв., общо 360 000 лв., и подчерта, че въпросните терени винаги са били спортни, не са били част от парка, нещо повече, дори не граничат с парк Ловен дом.

Днес ни се заявява от кмета Байкушев, че са извършени незаконни продажби на терените. Има заведено от него дело в съда, което се коментира като вече решено. Той казва: „Всичко е възможно, когато ОбС е в сговор с администрацията и ако има сговор с областния управител“. Допуска се през цялото време, че общинските съветници са продавали с умисъл общинска собственост, казва ни се, че кметът и общинските съветници ведно с областния управител са извършили престъпление. Но защо, ако има доказателства за това, кметът Байкушев като разпоредител с общинското имущество не сезира съответните органи, че има съмнения за престъпление, длъжен е да го направи. Много ми е интересно как ще гласуват по казуса съветниците, които са участвали във всички процедури, свързани с този имот назад в годините. Като председател на ОбС през 2006 г. Р. Тасков е внесъл предложението за продажба, 3-ма съветници са били против (не от съображения за целесъобразност) и той пламенно защитава през вестник „Струма“ инвестиционния проект на Галчев. Любопитно е да се припомни как е гласувал по същия казус братът на кмета – Димитър Байкушев – за или против оценката! Нека аршинът да е един, а не за нашите хора може, за другите – не може. Ще припомня и друга аналогична сделка – тази за кортовете на Галчев, който купува от общината 8 дка. Тя е гласувана на 17.07.2001 г., продадени са 34 дка публична общинска собственост ведно с четириетажна масивна сграда плюс гаражи и помпена станция, бившата резиденция на Тодор Живков, на „Монолитстрой“, в която е съдружник П. Байкушев. Или отстъпеното право на строеж на централен пазар, дадено отново на „Монолитстрой“ и фамилия Байкушеви. Казвам това не да се заяждам и да коментирам законността на тези процедури, а защото се води лична война срещу мен“, посочи бившият кмет на Благоевград.

Михаил Камбитов потвърди, че поисканото от него застрояване на терена като параметри е почти еднакво с инвестиционните намерения, заявени през 2006 г. от Н. Галчев. Той отбеляза също, че като купувач на имота от частен съдебен изпълнител той няма вина за предполагаеми неуредици с терена, но ако е имало изобщо такива, едва ли банките след задължителния анализ, който правят, биха дали пари за него.

На въпрос към арх. Сандев за плътността на проектираното от него застрояване и свързаните с това процедури той обясни, че след приемане на ОУП през 2011 г. процедурата за привеждане на плана за застрояване към него е формалност, тъй като там е допустимо застрояване както на хотел, така и на театър, казино или жилищна сграда. Височината на застрояване е съобразена с позволените 15 м за зоната, плътността също не е максималната възможна за сметка на озеленяването.

Атанас Камбитов заяви, че очаква в петък на сесията на ОбС разумът да надделее, защото в противен случай сигналите, които ще се изпратят към потенциалните инвеститори, ще са много лоши. „Много лекомислено се предприемат действия, последиците от които ще доведат до огромни финансови последици за общината. „Никога досега общината не си е позволила да посегне на частната собственост, ако се тръгне в този посока, се отваря кутията на Пандора, дава се власт на чиновниците да се разпореждат с вашия имот! Отваря се не врата, а поле на корупция!“, каза Атанас Камбитов, а адвокат Чорбаджийски допълни:

„По своята същност направеното от кмета Байкушев предложение поставя началото на едно одържавяване, на национализация. Ако то се гласува, общината ще бъде длъжна да изкупи частния имот за задоволяване на обществени нужди, а при отчуждаването ще трябва да заплати и обезщетение на собственика за пропуснатите ползи. Това са десетки милиони! Община Благоевград ще бъде изправена пред финансов колапс, за да се задоволят политическите амбиции на един кмет. Процедурата заедно с обжалването на едно такова решение ще продължи с години, когато то приключи, най-вероятно Байкушев няма да е кмет, но общинските съветници да се замислят дали сега, угаждайки му, няма да вкарат общината в дългова спирала“, каза юристът.

От община Благоевград не пожелаха да коментират, само заявиха, че всички документи по казуса са представени от кмета Байкушев в Общинския съвет.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА