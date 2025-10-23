Екскомитата А. Таонса изстреля шведи в зоната на директната промоция за елита

Бившият халф на „Беласица“ Аксел Таонса изстреля шведския „Вестерос“ в зоната на директната промоция за елита, след като вкара двата гола за домашния успех с 2:1 срещу „Сундсвал“. Гостите поведоха в 38-та мин. чрез Марсело Паломино, който изстреля 35-метров снаряд от фал в гредата и оттам в мрежата на Елис Ягер. Микел Лагефодет пропусна да изравни преди почивката, но това стори в 56-та мин. екскомитата от Кот д’Ивоар, който с глава отклони топката и въпреки намесата на стража Йонас Олсон тя влетя във вратата. В 69-та мин. гредата спаси домакините след шут на Лукас Форсберг, а в последвалата контраатака сенегалецът Мамаду Диане центрира прострелно към Аксел, който с едно докосване подпечата 6-та поредна победа на „Вестерос“ и прати тима на 2-то място с 26 т. С две повече е лидерът „Калмар“ след класиката 3:0 срещу досегашния водач „Йоргрите“, който се смъкна на баражното трето място. При 3 оставащи мача до края на сезона и 10-точковия аванс пред 4-ия „Одеволд“, Таонса и компания си гарантираха минимум плейоф на път към „Алсвенскан“, откъдето изпаднаха миналата кампания.

Котдивоарецът в прегръдките на М. Диане след победното попадение срещу „Сундсвал“

Без другия африкански ас на петричани Куфре Ета, който има проблем с коляното и е аут във втори пореден двубой, „Войводина“ /Нови Сад/ надви „Раднички“ /Крагуевац/ с 4:1 и запази мястото си в челната тройка на сръбската суперлига с 21 т. В същото време кадърът на „Славия“ и „Ботев“ /Пд/ Янис Карабельов се разписа в 42-та мин. за победата на „Партизан“ с 1:0 над „Бачка топола“, с която гробарите останаха в играта за титлата с 28 т., на две от върха, където с мач в резерв е „Цървена звезда“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ