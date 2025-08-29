Екскомитата К. Ета в „11-те на кръга“ на сръбската Супер лига

Камерунският футболист на „Войводина“ (Нови Сад) Куфре Ета, който защитаваше цветовете на „Беласица“ и ЦСКА 1948 у нас, попадна в „11-те на кръга“ в сръбската Супер лига. 21-годишният опорен полузащитник загърби гафа със злощастния автогол в последната минута, който лиши отбора му от възможността да остане на върха в класирането преди 2 седмици, когато новосадчани завършиха 2:2 у дома с опашкаря „Явор“, за да изнесе силен мач срещу ТСК (Бачка Топола), спечелен с 2:0. „Войводина“ поведе още в 1-та мин. чрез Милутин Видославлевич, който преодоля вратаря на гостите Велько Илич. Преднината на бяло-червените бе удвоена в 21-та мин. Тогава екскомитата се зае да изпълнява аут, при положение че отдавна в съвременния футбол вкарването на топката в игра от подобна ситуация е ангажимент на вратаря, а не на полевите играчи пред него. Дали бе заучена ситуация не стана ясно, но африканецът прати кълбото към 70-ия метър, където то кацна на гърдите на вклинения между двамата централни защитници Бамиделе Юсуф. Нигерийскит таран напредна 10-ина метра и простреля Илич, затваряйки рано-рано мача.

Двамата приятели от петричкия период в кариерите им К. Ета и Т. Аксел /вдясно/ продължават с победите в Сърбия и Швеция



Авторът на запомнящата се асистенция остана на терена до 59-та мин., когато получи удар с бутоните в коляното и бе заменен под аплодисментите на местните фенове. По този начин „Войводина“ се изравни на върха с „Партизан“, който завърши 2:2 навън с „Раднички“ (Ниш). Двата тима имат по 13 точки, изпреварвайки другия гранд „Цървена звезда“ /12 т./, който отложи мача си от 6-ия кръг, заради участието в плейофа за влизане в груповата фаза на Шампионската лига. 2000 километра по на север другият бивш играч на „Бела“ Аксел Таонса се завърна в игра след контузия и неговият „Вестерос“ спечели убедително домакинството си на „Утсиктен“ с 3:0. Защитникът на гостите Алан Мохидеен бе изгонен в 40-та мин., което облекчи задачата на Аксел и компания и те още до почивката поведоха с гол на Херман Магнусон. След нея вратата на „Утсиктен“ поразиха автоголът на Денис Токпах /76/ и Микел Ладефогед /89/, а Аксел получи жълт картон и бе заменен в 79-та мин. С успеха „Вестерос“ /38 т./ запази 3-то място, само на 1 т. отстояние от втория „Йоргрите“ и на 3 пункта от лидера „Калмар“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





