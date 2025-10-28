Екслидерът на БСП – Благоевград д-р Вл. Пандев атакува с любимото „малоумници“ другарите в Националния съвет заради одобрената ротация на председателя на НС

Бившият общински лидер на БСП и съветник в Благоевград д-р Владимир Пандев нарече „малоумници“ членовете на Националния съвет на партията, които завчера приеха предложението за ротационно председателство на Народното събрание, като по този начин се съгласиха издигнатият от тях председател Наталия Киселова да напусне поста.

В публикация на стената си във Фейсбук д-р Пандев определи действията на социалистите като „самозаличаване“ и обвини ръководството, че е предпочело властта пред идеологията.

„По-големи малоумници начело на БСП никога не е имало в цялата над 100-годишна история на партията. БСП се самозакри: министерските кресла се оказаха по-сладки от идеологията. С днешния си пленум БСП окончателно заличи границата между власт и достойнство.

Идеята за ротация бе внесена от ГЕРБ и „Има такъв народ“, а БСП – партия със 100-годишна история и претенции за принципност – я прие без съпротива.

Очевидно министeрските кресла и облагите от властта са се оказали по-сладки от идеологията, традициите и паметта на стотици хиляди социалисти, градили столетната партия през годините.

Когато една партия, наричаща се „лява“, приема безусловно решения, наложени от десни партньори, тя губи не само идейното си лице – тя губи и смисъла от съществуването си.

Лидерът Атанас Зафиров обяви решението като „израз на политическа отговорност и последователност“. Но за мнозина това е поредното доказателство, че БСП вече не е фактор, а придатък – без глас, без позиция, без идеологична тежест.

Така днешният ден ще остане като една от най-срамните страници в историята на социалистическата партия – денят, в който тя доброволно се отказа от самостоятелност в името на запазване на властта.

БСП вече не е опозиция, не е и лява алтернатива – тя е просто част от машината на статуквото, в която властта е самоцел, а идеите – спомен от миналото.

БСП оцеля след преврати, разделения и десетилетия политически бури. Но днес се пречупи отвътре – тихо, без съпротива, срещу цената на няколко министерски кресла“, се казва в анализа на Вл. Пандев.

Всъщност той за втори път използва публично определението „малоумници“ за свои съпартийци. През 2013 г. той оприличи на такива тогавашните съветници на БСП във връзка с отношението им към тогавашния съветник и лидер на младежката организация Асен Балабанов, силно недолюбван от д-р Пандев.

Преди няколко месеца пък определи ръководството на БСП като политически лилипути и глутница палета, наследство на Корнелия Нинова, изяждащи като тумор партията.

Д-р Владимир Пандев е един от най-върлите вътрешнопартийни критици на БСП. Въпреки че непрекъснато е „на нож“ с централното ръководство, той обаче е категоричен, че никога няма да я напусне, защото „справедливостта е в лявото“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА