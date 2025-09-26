Екснаставникът на „Беласица“ Д. Моралес дебютира срещу „Банско“, Б. Галчев: Родните треньори в България се подценяват…

Назначението на Христо Янев за наставник на първия отбор на ЦСКА повлече със себе си още две рокади в клуба. След само един мач начело на представителната формация при равенството 1:1 с „Арда“ Валентин Илиев е върнат начело на дублиращия състав, а неговият сменник Даниел Моралес, под чието ръководство младите армейци разбиха с 4:1 „Етър“ преди няколко дни, поема ЦСКА III вместо уволнения Румен Трифонов. В екипа на кариоката влизат пом. треньорът Христо Захариев и Емил Михайлов като отговорник за вратарите. Бившият старши на „Беласица“ наследява третия тим на червените, позициониран на 15-та позиция в ЮЗ Трета лига със скромните 7 т. от 9 мача, а дебютът му е тази събота срещу „Банско“.

Б. Галчев Д. Моралес

В анализа си на ситуацията в ЦСКА и колаборацията с Хр. Янев директорът на козлите Борис Галчев прогнозира тежки мигове за бившия си треньор, с когото вдигнаха купата на страната през 2016 г., когато Марадоната от Добринище носеше капитанската лента. „В България родните треньори се подценяват. Смея да твърдя, че те са много добри. В лицето на Христо Янев ЦСКА ще има един кадърен, европейски треньор. Закъсняха с неговото назначение. Трябваше по-рано да стане старши треньор. Загуби се време. Убеден съм, че ще се справи и ще вдигне отбора. Познавам го добре. Чакат го много работа и доста трудни мачове – с „Локомотив“ /Сф/ сега, после с „Лудогорец“, с „Левски“… Но в ЦСКА лесно няма. Кога не е било трудно?! Но това място, на което се намира обаче… Не знам дали има дума, с която да го нарека. На Христо ще му е трудно много, най-вече от психологическа гледна точка. Отборът е тотално смачкан емоционално, но той е треньор на европейско ниво. Смятам, че ще вложи цялата си енергия, даже повече от сто процента, за да върне отбора там, където му е мястото. Не бива да се забравя, че един треньор е зависим от резултатите, всичко опира до тях. Има ли резултати, всички ще са доволни. Все пак това кой е треньор на ЦСКА е от голямо значение. Аз съм сигурен, че той ще се справи, защото доби опит през годините. ЦСКА е отборът на сърцето му. Всичко, което зависи от него, ще го даде за този велик клуб. В това не се и съмнявам. Няма накъде вече, ЦСКА ще тръгне нагоре. Ако Христо Янев не вярваше, че ще се справи, дали щеше да поеме отбора в този момент… Вече се опъна на „Левски“ и „Лудогорец“ с „Ботев“ /Враца и знае как да го направи. Въпросът е психологически. Най-важното е да се вдигне отборът емоционално. Отношението му към футболистите е перфектно. Ако имаше повече българи, с които да работи, щеше да му е по-лесно в това отношение, но с чужденците е по-сложно, а в момента те са в изобилие в ЦСКА и докато им се втълпи какво е значението на този отбор, ще отнеме време. Екипът е едно от най-важните неща. Там трябват цесекари, хора, които знаят какво е необходимо, които са врели и кипели в такива напечени ситуации“, коментира Б. Галчев.

ТОНИ КИРИЛОВ





