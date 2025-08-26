Екснаставник на „Беласица“ се завърна в Монтана

Бившият наставник на „Беласица“ Светлан Кондев, който водеше комитите след абдикацията на Петър Колев, се завърна на стадион „Огоста“ в Монтана. Специалистът откликна положително на позивната на новия старшия Анатоли Нанков, заменил Танчо Калпаков и ще бъде част от щаба на Толята, заедно с Илиян Памуков и познатия на футболната общественост в Югозапада Димитър Атанасовски-Димата. Обстановката на „Огоста“ е позната за Кондев, който на 2 пъти е поемал руля на „Монтана“ като старши треньор. Преди това бившият играч на „Беласица“ от ерата „Хаджииванов“ бе асистент на Живко Желев в „Етър“, но двамата солидарно си тръгнаха от ст. „Ивайло“ след лошия старт на болярите през сезона. Начело на бяло-червените от Петрич Светльо навъртя 10 мача, в които подопчените му записаха 3 победи, 3 равенства и 4 загуби. Преди това тандемът П. Колев-Св. Кондев бе спечелил още 16 т., но общият им сбор не вещаеше оцеляване във Втора лига и в средата на април 2024 г. дойде раздялата и привличането на Даниел Моралес, при който в крайна сметка отборът оцеля. Интересно е, че сегашният началник на Светлан в Монтана, Анатоли Нанков, бе с единия крак на „Цар Самуил“ именно като наследник на Кондев миналата година. Толята пристигна в Петрич, изгледа победата на „Бела“ над бившия му тим „Струмска слава“ с 2:0 и дори приемаше поздравления за назначеинето си в южния град, но в последния момент поелият ЦСКА Стамен Белчев го призова в щаба си и работата се разсъхна.

