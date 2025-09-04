Екснационалът Г. Петров-Макето от Кавракирово: Преди 13 г. можехме да бием Испания в Гренада, дано сега имаме късмет да отбележим гол и да се затворим

Пред родните национали днес предстои най-трудният възможен тест. Стартът на световните квалификации изправя футболистите на Илиян Илиев срещу актуалния европейски шампион Испания, начело с голямата звезда Ямин Ламал. Това някак естествено ни връща към последния мач между Ла фурия роха и лъвовете, игран на 20.11.2002 г. в Гренада. Тогава домакините са все още далече от предстоящите титли от световни и европейски първенства, а нашите са още в цикъл, през който сравнително често се класираха за големите футболни форуми.

Преди почти 23 г. пред 16 000 на стадион „Лос Карменес“ сред титулярните 11 на трикольорите в спаринга с иберийците излизат и двама представители на Пиринско. Единият е 21-годишният благоевградчанин Димитър Бербатов, който вече набира скорост в „Байер“ (Леверкузен), а другият е Георги Петров (28 г.) от петричкото с. Кавракирово, играч на „Локомотив“ (Пд) към онзи момент. „Беше тежък мач, в който испанците атакуваха по двете крила. Имаше ситуации, в които трудно се справяхме, но пък накрая даже можеше да спечелим, защото създадохме 2 или 3 чисти положения пред Сантяго Канисарес. Малко преди края на първата част френският съдия Бруно Кое ми даде жълт картон, защото лекичко дръпнах Гути в центъра на терена. Като цяло домакините доминираха, нещо което очаквам да се случи и на предстоящия мач. Дано нашите имат късмет да отбележат гол и да съумеят да се затворят максимално добре, въпреки че второто ще бъде много трудно, предвид класата отсреща“, смята Г. Петров-Макето, който тогава игра като централен защитник в двойка с Росен Кирилов. В отсъствието на Красимир Балъков капитанската лента носи Радостин Кишишев. Изобщо цялата защита, освен Г. Петров, който на почивката бе заменен от Златомир Загорчич, вероятно заради жълтия картон, е съставена от състезатели на „Литекс“. Звездата на дюшекчиите Хосе Мари прострелва Здравко Здравков още в 10-та мин., но нашите се мобилизират под непрекъснатия дъжд и в 28-та мин. Кирилов едва не изравнява, след като ударът му с глава е спасен на магия от Касиляс, а добавката на Бербатов минава високо. Малко преди почивката шут на Георги Пеев е париран от испанския страж, после Гути уцелва гредата. През втората част старшията Пламен Марков подсилва още по-здраво средата на терена и дефенза, което е достатъчна причина повече голове да не паднат. 20 дебютни минути като национал записва бъдещият ас на ЦСКА Велизар Димитров. Родната делегация, водена от спортния министър Васил Иванов-Лучано и Иван Славков-Батето, си тръгва доволна от „Лос Карменес“, защото сме играли достойно и не сме позволили да се събуди кошмарът от 1933 г., когато губим от испанците с 0:13 в Мадрид.

Трикольорите Св. Петров, Г. Чиликов, Р. Кирилов, Г. Пеев, Г. Петров и Р. Кишишев загряват преди поредната битка Макето и Пл. Марков при всяка възможност се връщат към общите спомените от ония години Неколцина играчи от тази формация, начело с Кр. Балъков и Г. Иванов-Гонзо, лисваха на мача в Гренада преди 23 г. Силните игри за пловдивското „Юве“ отвориха, макар и сравнително късно, вратата на Г. Петров към националния отбор



ИСПАНИЯ: Икер Касияс (46-Сантяго Канисарес), Мичел Салгадо, Карлес Пуйол (46-Иван Елгера), Карлос Марчена, Раул Браво, Рубен Бараха (46-Шави Ернандес), Албелда, Гаиска Мендиета (46-Хосеба Ечеберия), Гути (62-Капи), Висенте (79-Хуан Капдевиля), Хосе Мари (46-Диего Тристан)

БЪЛГАРИЯ: Здравко Здравков (79-Красимир Колев), Радостин Кишишев, Росен Кирилов, Георги Петров (46-Златомир Загорчич), Ивайло Петков (70-Илиян Стоянов), Георги Пеев (70-Светослав Петров), Даниел Боримиров (79-Тодор Янчев), Стилян Петров (70-Велизар Димитров), Мартин Петров, Владимир Манчев (46-Георги Чиликов), Димитър Бербатов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





