Ексорлето Т. Тасев извежда „Беласица“ с капитанската лента на „Царя“ в първия официален мач за годината

„Беласица“ влиза с надежда и настроение в увертюрния пролетен мач с „Локомотив“ (Горна Оряховица), след като през седмицата надлежно картотекира новите си попълнения. Нарастна вероятността левият бек Димитър Илиев да излезе утре срещу родния си клуб, след като превъзмогна мускулната травма, заради която се наложи да посети медицинския щаб на „Лудогорец“ в Разград и тренира пълноценно в последните дни. Старшията Живко Желев ще се лиши от услугите на други двама от новите в лицето на Антон Карачанаков и Петър Караангелов, които се възстановяват от контузии. Трайно в лазарета остава и триото капитани от есента – Валентин Костов, Атанас Карачаров и Кирил Георгиев. В последния момент треньорът на вратарите Евгени Русев ще предложи избора си кой измежду Владимир Иванов, Костадин Котев и Александър Карпаров ще започне под рамката. Утрешният съперник на комитите загуби последната си контрола с 0:1 от „Янтра“ (Габрово), след като Пепе от железничарите пропусна дузпа в последните минути. Тимът смени наставника си Ивайло Станев с гръцкия специалист Кириакос Георгиу, който правеше фурор с „Академик“ (Свищов) в Северозападната Трета лига. „Локомотив“ (ГО) привлече защитника Дилян Георгиев от „Ботев“ (Враца), чиято кариера премина още през „Вихрен“ и дубъла на „Славия“, с отбора продължава и Акинтомиде Айени, който също бе част от еделвайсите. В последния момент под наем от „Септември“ (София) пристигна поливалентният Захари Атанасов, иначе родом от съседния Лясковец. Новият наставник няма да може да ползва срещу петричани централния бранител Никола Колев, който се възстановява от контузия.

Възможно е Д. Илиев /вляво/ да започне срещу съгражданите си, докато петричанинът П. Караангелов /вдясно/ ще седне на трибуните Ексорлето Т. Тасев /вляво/ ще изведе домакините с капитанската лента, а Ант. Карачанаков /вдясно/ ще е зрител

М. Тодорски /сн. 3/ едва ли си спомня с добро визитата на „Дюлгера“ през лятото. К. Георгиу /сн. 4/ се отнесе с респект към комитите, но се надява на позитивен резултат за своя отбор



„Всички отбори правят промени и селекция според възможностите си. По тази причина не гледам класирането, защото сега започва ново първенство. „Беласица“ направи силни трансфери с няколко известни имена за българския футбол. Живко Желев е опитен треньор, който се стреми, на първо място, да играе футбол. Ще играем на негостоприемен стадион с традиционна футболна атмосфера. Ние също ще бъдем подкрепени от сериозна агитка, която ще пътува от Горна Оряховица. Очакванията ми са да зарадваме точно тези хора, които ще изминат над 800 км, за да подкрепят своите футболисти“, сподели вчера К. Георгиу. Фактът, че на „Царя“ ще присъства гостуваща агитка, трябва да послужи като червена лампа за организаторите на мача, защото веднага изплува споменът за ексцесиите на „Дюлгера“ миналия август, когато в края на мача двата тима заформиха грандиозно меле, след чийто край за по 4 мача изгоряха Мартин Тодорски и Мариян Иванов, а двете страни дълго се замерваха с декларации, считайки че са ощетени неправомерно.

СТАНЧО СТАНЧЕВ