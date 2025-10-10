Експериментален „Пирин“ (Рз) прескочи съименника от Гоце Делчев и си осигури още едно дерби с козлите

„Пирин“ (Рз) се класира на областния финал от турнира за купата на АФЛ след 4:1 над „Пирин“ (ГД) в Разлог. Двата футболни тима излязоха в съседското дерби с експериментални състави, в които бе дадена почивка на немалко титуляри. Неврокопчани на практика бяха с целия си юношески отбор старша възраст, който показа амбиция, но не можа да надделее над балансирания с млади и опитни състезатели тим от стадион „Септември“. Абсолютни дебютанти за гоцеделчевци бяха Фернандо Жозе и Георги Божов, и двамата на 15 години. Гостите имаха възможност първи да отбележат гол, след като в 6-та мин. в наказателното поле бе повален Николай Шиндов и бе отсъдена дузпа, пропусната от Кирил Данев. След няколко опита да превземат вратата на Даниел Гръчки, футболистите на „Пирин“ (Рз) откриха резултата в 30-та мин., когато след хубаво центриране на Спас Милин с глава се разписа Петър Попадийн. След като не успяха да се възползват от организираните добри атаки, двата тима продължиха битката през втората част и в 50-та мин. Попадийн отбеляза второто си попадение след с хубаво подаване на Мартин Газиев. 5 минути по-късно Петър Дънгов проби мощно, комбинира с Милин и направи преднината класическа. В 69-та мин. гоцеделчевци намалиха, след като Ибрахим Пачеджиев се възползва от грешка на съперника при изнасяне на топката. Финалното 4:1 бе оформено десетина минути преди последния съдийски сигнал. Така „Пирин“ (Рз) продължи напред на финала, където му предстои ново дерби с „Банско“.

„ПИРИН“ (РЗ): Финдрин (75-Ив. Димитров), Н. Георгиев, Газиев (46- Кокалчев), Шапкаров, Ил. Киров, Милин, Фарфаров, Лефтеров, Славов, Попадийн, Дънгов

„ПИРИН“ (ГД): Гръчки (46-Купенов), Качаков, Либяховски, Томов, Маринов (46-Ергин), Шиндов (79-Божов), Пачеджиев, Пингов (63-Жозе), Асипов, Гърбев (73-Мангушев), Данев

ГЕОРГИ СТОЯНОВ