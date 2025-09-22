Експерти: Защо имаме нужда от тишина всеки ден

Знаете ли, че тишината може да бъде по-полезна от любимата ви песен? Учените доказаха, че дори няколко минути прекарани в тишина на ден подобряват паметта, намаляват стреса и зареждат с креативност. Открийте защо си струва да подарявате на мозъка и тялото си малки „острови на тишина“.

Тишината – „храна“ за мозъка

Учени откриха, че ежедневните моменти на пълна тишина могат да бъдат много по-полезни, отколкото изглежда. Оказва се, че само два часа без никакви звуци могат да стимулират растежа на нови мозъчни клетки и да повлияят положително на паметта, концентрацията и емоционалното състояние.

Изследването започнало в лабораторията на Университета „Дюк“, където учените наблюдавали поведението на мишки в различни звукови условия – бял шум, класическа музика и други. Контролната група била изложена единствено на мълчание. И именно то дало изненадващ резултат: в хипокампа – зоната на мозъка, отговорна за паметта и ученето – започнали да се формират повече нови неврони.

Как работи мозъкът в тишина

Според експертите това се дължи на факта, че по време на тишина мозъкът активира т.нар. мрежа по подразбиране – тя се включва, когато не сме заети с външни задачи. В тези моменти мозъкът преработва натрупаната информация, подрежда мислите и създава основа за учене и креативност.

Макар експериментите да са проведени с животни, резултатите вече са потвърдени и при хора. Практики като медитация и осъзнатост, свързани именно с мълчание, показват подобни ефекти – увеличаване на плътността на сивото вещество в мозъка и намаляване на тревожността.

Тялото също „обича“ тишината

Освен за ума, тишината е полезна и за цялото тяло: тя понижава нивата на стресовия хормон кортизол, подобрява съня и повишава концентрацията. Дори кратки минути мълчание се оказват по-ефективни за отпускане на нервната система, отколкото слушането на музика.





