Експерти от общината обследват дърветата в Благоевград, дават предписания за профилактична резитба, укрепване, премахване

Експерти от община Благоевград, които са отговорни за зелената система на територията на общината, извършват поетапно обследване на състоянието на дърветата, като се обръща внимание особено на стари, увредени или болни екземпляри, които представляват потенциална опасност за преминаващи хора, автомобили и сгради. Това каза началник-отдел „Екология“ в община Благоевград Михаела Кирова-Гошева. Тя уточни, че при необходимост се прави една профилактична резитба, укрепване, премахване на рискови дървета.

Важно е за нас да се предприемат действия за профилактична резитба, укрепване или премахване на рискови дървета, като всяка подобна намеса, искам да подчертая, се извършва след експертна преценка и съгласно изискванията на действащото законодателство с грижа към градската екосистема, посочи Гошева. По думите й в отдел „Екология“ има достатъчно специалисти, чиято насоченост е в тази посока да преценяват състоянието на дърветата.

Обследването на дърветата е вече ангажимент на експертна група, в състава на която влизат служители от отдел „Екология“ и общинско предприятие „Чистота“. Целта е да постигнем една вярна оценка на риска и предотвратяване на подобни случаи. Призоваваме гражданите да подават сигнали при забелязани опасни дървета и клони, тъй като ангажираността е важна за общата сигурност на всички, каза още ръководителят на отдел „Екология“.

Общината продължава с регулярните прегледи и санитарните дейности, съчетани с възстановяване на растителността и залесяване на видове, които наистина са подходящи за градски условия.

Относно инцидента с паднало дърво върху движещ се таксиметров автомобил на ул. „Александър Стамболийски“, пред БНР Михаела Гошева заяви:

„В конкретния случай дървото, причинило инцидента, не е обследвано. Дървесната растителност на улица „Александър Стамболийски” е на около 50-годишна възраст и през миналата година тези дървета са били санитарно окастрени. Към момента работим по изясняване на обстоятелствата и се анализира състоянието на растителността в района“.

Михаела Гошева увери, че работата в посока обезопасяването на зелената среда ще бъде устойчива практика, т.е. няма да бъде сезонна, а целогодишна. Най-засилено обследване ще бъде извършвано през вегетационния период, когато короните на дървета са с най-голяма площ и рискът от поваляне и пречупване при вятър е най-висок.

В жилищните комплекси имаме специфични дървета, някои от тях са в близост до детски площадки, като основно към момента се набляга на тези растителни видове, които са в близост до детски площадки да се огледат. Имаме определени сигнали, дадени от граждани, съобщи Михаела Гошева и уточни, че на тях се обръща също специфично внимание и специално внимание за указване, повдигане на корона или премахване при необходимост. „На официалната страница на община Благоевград има платформа, на която гражданите могат да подават своите сигнали, като ние се стремим да реагираме в рамките на пет работни дни”, увери Михаела Гошева.





