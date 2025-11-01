Експерти от РЗОК с разяснителна кампания в Пиринско! Здравната каса осигурява от 480 до 3200 лв. за слухов апарат, 700 лв. за зъбна протеза, от 350 до 4200 лв. за инвалидна количка, право на помощи имат и лица без здравни осигуровки

Как хората в нужда да се сдобият с безплатен слухов апарат, протези, инвалидни колички и други помощни средства – това обясниха експерти от РЗОК – Благоевград на серия от информационни срещи през октомври в социални домове и училища в Пиринско.

„Първата среща беше в Дома за възрастни хора „Св. Иван Рилски“ в град Симитли. Основен фокус бяха профилактичните прегледи, както и редът и начинът, по който здравноосигурените лица могат да получат помощни средствата по линия на Здравната каса. Посетихме и Дома за възрастни хора „Св. Димитър“ град Разлог, като на срещата бяха дискутирани теми, свързани с ползването на медицинска и дентална помощ по линия на НЗОК, правото на профилактични прегледи, достъпа до помощни средства, рехабилитация и необходимост от ваксини. И в двата дома присъстващите бяха много активни и имаха възможност да задават въпроси, на които получиха отговори от експертите на РЗОК – Благоевград“, съобщи за „Струма“ пресаташето на РЗОК – Благоевград Даниела Петкова. Най-често задаваните въпроси са били свързани с помощните средства, които възрастните хора със заболявания могат да получат. Като дентална помощ пенсионерите имат право на безплатна долна и горна протеза при пълно обеззъбяване, като средствата в размер на 700 лв. се поемат от Здравната каса. Срокът на годност на протезата е 4 г., след което може да се кандидатства за ново. РЗОК отпуска безплатно слухови апарати, като за пенсионерите те са на стойност 480 лв. Ако апаратът се отпуска за първи път на лица над 18 години, стойността е 3200 лв., и 1000 лв. за програмиран слухов апарат при трудово ангажирани лица. Срокът на годност на слуховите апарати е 5-годишен, а всяка година се осигуряват пари и за 40 бр. батерии.

Здравната каса поема разноските за инвалидни колички на лицата с увреждания, които са различни съобразно техния вид. 350 лв. са за обикновена, 650 лв. за рингова и 4200 лв. за акумулаторна количка, като се заплащат и ремонти по време на експлоатационния срок. В списъка на помощните средства са антидекубитални дюшеци и възглавници, ортези и много други.

Редът за кандидатстване за помощ започва със заявлението, което се подава от болницата, в която е бил последно пациентът, или личния лекар, обсъжда се от Лекарска консултативна комисия и се изпраща до Здравната каса. От РЗОК могат да отпускат до 1000 лв., а над тази сума – НЗОК.

„Пациентите вече се уведомяват дали са одобрени или не по телефона – със съобщение или по вайбър.

Срещи се проведоха и с пълнолетни ученици Експерти от РЗОК – Благоевград посетиха социални домове в Пиринско

Кодът за одобрение е валиден 6 месеца, през който трябва да се закупят помощните средства от търговец, без да има териториално ограничение”, поясниха от РЗОК – Благоевград. Право на помощни средства имат и лица, които не са здравноосигурени, което малко хора знаят.

В рамките на кампанията здравните експерти са посетили училища в Благоевград, Симитли и Разлог, като на срещите са разяснени правата и задълженията на пълнолетните ученици при избор на личен лекар, ползване на извънболнична помощ и дентална помощ. Обърнато бе внимание и на възможността за достъп до личната медицинска информация чрез мобилното приложение „е Здраве“.

„С учениците бе обсъдено как да разпознават фалшивите съобщения, които напоследък зачестиха от името на НЗОК, и как да се реагира при съмнение за измама”, допълни Даниела Петкова.

РЗОК – Благоевград подготви листовки с логото „НЗОК за теб“, които бяха раздадени на всички участници, за да се запознаят подробно на какво имат право като здравноосигурени. Кампанията ще продължи с поредица от срещи в Благоевград и в други населени места от областта, които ще са насочени към различни обществени и възрастови групи.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА