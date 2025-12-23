Експерти предупреждават за скрити опасности от коледните елхи! Какво се крие в зелената красота

С наближаването на Коледа и Нова година мнозина вече се готвят да украсят домовете си с традиционната жива коледна елха.

Експертите обаче предупреждават, че празничната елха може да доведе и нежелани „наематели“, както съобщава Daily Mail .

Коледните елхи могат да крият насекоми.

Живите коледни елхи са естествено местообитание за различни насекоми, които могат да се промъкнат в дома ви незабелязано, според специалиста по превенция на вредителите Софи Торгуд. Според нея рисковете са особено високи тази година.

„През 2025 г. наблюдавахме значително по-високи популации на насекоми поради по-топлото време. Има голяма вероятност вашето дърво да носи някои неочаквани пътници“, каза тя.

Въпреки това, експертът отбелязва, че няма нужда да се отказвате от жива коледна елха — достатъчно е да предприемете няколко прости мерки.

„Въпреки вероятността от повече насекоми тази година, няма нужда да се отказваме от традицията да украсяваме истинска елха“, обясни тя.

Какви насекоми най-често се крият по коледните елхи?

След необичайно топло лято популацията на паяците се е увеличила рязко. Те често се крият между клоните и снасят яйца, които могат да се излюпят в топъл апартамент.

Листните въшки са малки, тъмнозелени насекоми, дълги 1-2 мм, които се хранят със смърчов сок. Най-разпространеният вид е зелената смърчова листна въшка, която причинява пожълтяване и окапване на игличките.

Бръмбари — по-специално смърчовият корояд. Дърветата могат да бъдат дом на бръмбари с дължина 6-8 мм, покрити с оранжеви власинки.

Мухи – ако дървото е във вода или почва, това създава идеални условия за размножаване на мухи.

Паякообразните акари са глобален вредител по иглолистните дървета. Те изсмукват сок от леторастите, причинявайки петна и пожълтяване.

„Вашата коледна елха може да бъде пълна с хиляди насекоми, живеещи в клоните ѝ. Макар че е прекрасно да имате красива елха с естествена обстановка, трябва да внимавате колко природа внасяте в дома си“, казва още специалистът.

Как безопасно да подготвите коледната си елха за празниците?

1. Разклатете добре дървото.

Професионалната проверка на дървото ви, преди да го донесете у дома, е ключова стъпка.

„Енергичното разклащане ще разпръсне скритите паяци и ще ви помогне да забележите паяжини или пашкули от яйца, скрити между клоните“, каза Торгуд.

2. Премахнете паяжините и пашкулите на яйцата

Прахоуловител или прахосмукачка ще ви помогнат да се отървете от нежеланите находки.

„Просто избягвайте използването на агресивни химически спрейове, тъй като те могат да навредят на вашите деца и вредителите, както и да повредят дървото ви“, добави тя.

3. Използвайте природни средства – как да дезинфекцирате коледна елха

Ако вече има насекоми, изберете естествени спрейове, а не токсични химикали.

4. Проверете кутиите с украсата

Дори старите кутии могат да се превърнат в убежище за насекоми.

„Първо отворете кутиите с декорации и украси навън и проверете за паяци или паяжини, преди да ги внесете вътре“, добави Торгуд.

5. Следете влажността в стаята

Паяците се размножават по-бързо във влажни пространства. Вентилацията е най-лесният начин да се предотврати това.

6. Ако откриете паяк, не се паникьосвайте.

Паяците, които влизат в къщата с коледната елха, са напълно безопасни.

„Ако видите паяк, просто използвайте метода със стъкло и хартия или прахосмукачка за паяци, за да го преместите навън. Те просто търсят топло място, където да презимуват“, съветва Торгуд.