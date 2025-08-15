Експерти съветват колко и как да разхождате кучето си

Трябва да излизате навън с кучето поне веднъж на ден, а за предпочитане два пъти, съветват експерти от Киноложкия клуб (The Kennel Club), цитирани от британският таблоид Express.co.uk.

В някои случаи ветеринарен лекар може да препоръча намаляване на натоварването – например, ако домашният любимец има здравословни проблеми. Според експерти, половин час активна разходка с куче може да замести дори 30-те минути физическа активност, препоръчани за хората. „Разбира се, всичко зависи от породата, възрастта и индивидуалните характеристики на животното.

Но ако говорим за това колко пъти е необходимо да се разхожда куче, тогава това правило е общо за всички – всяко куче трябва да се разхожда поне веднъж на ден“, казват експертите.

Кученцата, отбелязват експертите, имат свои собствени стандарти: те не се нуждаят от дълги разходки, тъй като могат да ги преуморят. Кратки разходки и малко „формални“ упражнения – игри, обучение на команди са доста подходящи за тях.

И тук има едно просто правило: пет минути физическа активност за всеки месец от живота на кученцето – до два пъти на ден. Тоест, на 3 месеца – това са 15 минути, на 4 месеца – 20 минути и т.н.

С възрастта кучето ще може да издържи на по-дълги разходки и активни натоварвания, а задачата на стопанина ще бъде да се увери, че домашният любимец се движи достатъчно, но не се преуморява.Източник: БГНЕС





