Експерт по киберсигурност, обучил стотици ученици и учители от Югозпада, с престижна награда за правосъдие

На специална церемония в столицата бяха връчени Националните наградите за правосъдие 2026.

13-тите Национални награди за правосъдие отново утвърдиха своята роля като водещ форум на правната общност в Република България.

Церемонията, проведена в хотел „Маринела“, събра на едно място елита на професията – адвокати, прокурори, съдии, нотариуси, медиатори, частни съдебни изпълнители, експерти и представители на ключови професионални организации. Това събитие не е просто церемония, а ясно послание за значението на професионализма, етиката и реалния принос към развитието на правото и правосъдието в полза на държавата и обществото.



Нацонаналната награда „Науката в медиите“ отличава не просто академични постижения, а последователна и отговорна експертна позиция в публичното пространство. С над 25 години професионален опит в системата за сигурност и дългогодишна преподавателска дейност в български и международни университети, проф. д-р Илин Савов утвърждава модела на наука, която не остава затворена в аудитории и публикации, а работи за обществото и държавата.

Неговата експертиза в областта на киберсигурността, киберпревенцията и управлението на рискове последователно насочва общественото внимание към реалните заплахи на дигиталната епоха – от злоупотреби с изкуствен интелект и социално инженерство до институционална неподготвеност и дефицит на системни обучения. Чрез анализи, коментари и участия в национални медии той превежда сложните технологични и правни теми на ясен, аргументиран и обществено полезен език.

Признанието в рамките на Националните награди за правосъдие подчертава ключовата роля на експертното знание като основа за информиран обществен дебат, устойчиви политики и ефективна превенция. Това е награда за ангажирана наука – такава, която защитава обществения интерес, подкрепя институциите и работи за по-сигурно бъдеще на Република България.