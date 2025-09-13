Експлозия в бар в Мадрид, най-малко 25 ранени

Най-малко 25 души бяха ранени ранени при експлозия в бар в Мадрид, предаде испанският вестник „Паис“, като се позова на полицията. Трима от пострадалите са в тежко състояние.

По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ.

По-рано днес испанското издание „Мундо“ съобщи за най-малко 21 ранени.

Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани. БТА





