Експолицайката Розалина Кьосева роди дъщеричка, ще носи името Карина

Бившата благоевградска разследваща полицайка Розалина Кьосева, стана майка за втори път. Тя роди момиченце, което изплака в ръцете на акушер-гинеколога д-р Елена Константинова. Малката принцеса е с перфектни мерки – 3,5 кг и 51 см, и ще носи хубавото име Карина. Радостната новина съобщи за „Струма“ таткото Владимир Бойчев, собственик на спедиторска фирма. Първото дете на семейство Бойчеви е момче, което се роди преди 2 години пак през месец август при д-р Константинова. Юнакът бе кръстен Георги, на името на дядото Георги Кьосев, бивш началник на „Охранителна полиция“ в ОД на МВР-Благоевград. Роднини и приятели пожелаха много здраве на семейството и да отгледат с много любов двете си деца.

Бетина Георгиева





