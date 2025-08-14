Експрезидентът на орлетата Ст. Манолев съкрати до няколко месеца шефския мандат в ЦСКА на бившия директор на благоевградчани Б. Величков

Бившият президент на орлетата Станислав Манолев съкрати до няколко месеца мандата в ЦСКА на доскорошния директор на „Пирин“ Бойко Величков, когото червените назначиха във вторник за спортен шеф на „Армията“ на мястото на абдикиралия Пауло Нога. Благоевградският Рапаич изрази скептицизъм относно капацитета на Величков да се справи на ветровития пост и да спомогне за излизане от дупката, в която е изпаднал грандът от Борисовата градина. „Наблюдавах работата му, когато беше в „Пирин“. Определено не се справи. Целта през миналия сезон беше отборът да се върне в efbet лига, но като гледах селекцията, трудно можеше това да се случи. В крайна сметка „Пирин“ наистина не успя да влезе и не изпълни целта си. В ЦСКА е още по-ветровито и трудно. Периодът е доста тежък в отбора, има малко време до затваряне на трансферния прозорец. В ЦСКА има доста футболисти, но повечето от тях нямат качествата за този отбор. Не можеш да ги махнеш всичките и да вземеш други на тяхно място. Не знам как го мислят по високите етажи на клуба. Ако Величков изкара до зимата, ще е добре. В ЦСКА се искат резултати в крайна сметка. Според мен така стоят нещата. Не знам Величков какво се е разбрал с шефовете на клуба. Може да имат договорка и да му се даде картбланш. Но това, което видях от него в Благоевград, за мен не беше достатъчно. Затова мисля, че той няма да се справи и сега“, прогнозира Манолев и направи напречен разрез на случващото се в лагера на 31-кратните шампиони на България, за които записа около 70 мача в периода 2016-2018 г.

Назначението на Б. Величков /вдясно / бе посрещнато с неприкрит песимизъм от Ст. Манолев

„Според мен в ЦСКА се направиха много неправилни ходове. Доста неправилни назначения имаше. Затова са такива и резултатите. Като се почне от скаути, мине се през директорите и се стигне до селекцията… Нещата се навързват. Назначенията на неподходящи хора доведоха до този огромен спад. ЦСКА е голям отбор и трябва да се действа много разумно, когато си част от този клуб. Има някои хора, които просто нямат място там. Няма значение дали си голямо име за родните стандарти, или не си. Ако ти е правилна работата, ще си дълго време част от клуба. Ако не ти е правилна работата, нямаш място там. Затова ЦСКА страда. Назначават се хора, които са със спорни качества и затова се стига до този момент и тези слаби резултати. И треньорът също има вина. Всички, които са в ЦСКА, имат вина за слабото представяне. Керкез има вина за това, че като е застанал начело на отбора, не е казал, че иска до тази дата конкретните футболисти и селекцията да бъде направена. Като не е осъществена правилната селекция, на теб ти остава да работиш с играчите, които имаш. Всеки треньор си има стил на игра и визия за футболисти. Той може да има един стил на игра, но явно няма точните изпълнители. Няма ги тези, с които да реализира идеите си. Съответно и нещата не стават. На Керкез вината му е, че е позволил това нещо. За мен реалната цел на ЦСКА трябва да е шестицата. С тази игра и с тези футболисти не виждам какво повече може да се постигне. Публиката на този клуб е много темпераментна и като липсват резултатите, напрежението е огромно. Според мен трябва да се изгради стил на игра. Ама вече не може и големи резултати да искаш, защото явно ги няма точните футболисти. За какви резултати да говорим?! Керкез за титла говореше, а малко след това той самият го каза, че отборът няма лидер. Миналата година искаха да атакуват титлата само с един нападател в лицето на Питас, а това е нереално, няма как да се случи“, коментира екснационалът.

ТОНИ КИРИЛОВ





