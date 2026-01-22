ЕКСТРИ БЕЗ АНАЛОГ! Съдружникът на Р. Плевнелиев в парка на с. Баня строи имение в обхвата на 2 подземни водни тела, поръча си луксозна финландска Honka

Теренът за поставянето на дървеното бижу е в зона за защита на водите и в границите на III пояс на санитарноохранителната зона около находище на минерална вода „Гулийна баня“

С луксозна дървена къща тип Honka започва застрояването на част от бъдещото си имение в разложкото с. Баня Стефан Ганчев – съдружникът на президента Росен Плевнелиев, с когото правят съвместен парк върху 7 дка в същото село. Финландската къща от дървени трупи е истински шедьовър на дизайнерското изкуство и характерното за нея е, че няма две еднакви – всяка е със собствена визия в зависимост от предпочитанията на собственика й. Цените за трупите, от които се правят, са около 700-900 евро на кв.м, а отделно за строеж се плащат 400 евро на квадрат. Това е без довършителни работи вътре.

Любопитно е, че теренът, за където е планирано поставянето на дървеното бижу, е в обхвата на 2 подземни водни тела, в зона за защита на водите и в границите на III пояс на санитарно-охранителната зона около находище на минерална вода „Гулийна баня“, но питейна вода няма и се налага тя да бъде доставена с отклонения от най-близката ВиК мрежа.

Без вода е и паркът на Плевнелиев и Ганчев в местността Рудината на с. Баня, което принуди съдружниците да сключат договор с местно дружество, което да им доставя такава. Плановете на бизнесмените и третият им ортак Радослав Иванов са паркът да бъде оборудван с алеи, детска и спортна площадка, както и игрищаза тенис на корт, мини голф и многофункционално игрище за футбол, баскетбол и волейбол. Към него са предвидени и 10 паркоместа, а работното му време ще е „до мръкване“, защото освен вода няма и електричество.

Припомняме, че в с. Баня наскоро Плевнелиев си построи разкошно имение, а в края на миналата година за пълен комфорт съпругата му Деси Банова го оборудва и с топило с минерална вода в двора.

