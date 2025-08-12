Ексуправителят на „Пирин“ П. Занев привика младок от Сандански при армейците

Най-големият талант от набор 2007 в ДЮШ на „Вихрен“ Емил Найденов от вчера е в ЦСКА. 18-годишният син на треньора в санданската школа Стойко Найденов беше привикан от ексуправителя на орлетата Петър Занев, който отскоро е координатор при червените с ресор младите играчи на столичани. Очаква се роденият в Копривлен бивш национал да даде направление на земляка си за втория или третия отбор на армейците. Найденов-младши наскоро се раздели с „Ботев“ /Пд/, въпреки че в края на 2023 г. шефовете на канарчетата го обвързаха с дългосрочен договор и по време на престоя си под тепетата записа успешни мачове за втората и третата формация на жълто-черните, дебютира за мъжкия тим и стана неизменна част от 17-ките на България. През изтеклия сезон санданчанинът изигра 15 двубоя за дубъла, в които вкара 2 гола и направи една асистенция, но игровите му минути се ограничиха до 369, или средно едва по 20-ина на среща, което се стори твърде малко за младока. В добавка липсата на перспектива за интеграция в първия отбор на този етап обуслови преждевременната раздяла с пловдивчани.

С жълто-черния екип Е. Найденов имаше и добри, и лоши дни, а поканата от П. Занев /вляво/ дойде в най-подходящия момент

За Е. Найденов се заговори още при дебюта му в ЮЗ Трета лига за родния „Вихрен“, когато тогава 15-годишният нападател вкара първите си попадения в мъжкия футбол и привлече вниманието на националните селекционери. Малко преди да пристане на канарчетата, изкара успешни проби в италианския „Пиза“, но изненадващо избра офертата на „Ботев“ пред неясното бъдеще на Апенините.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





