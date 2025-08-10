Ексцесии, двама изгонени и нахлуване на фенове белязаха гостуването на „Беласица“ в Г. Оряховица/ОБНОВЕНО/

Eксцесии белязаха финала на мача в Горна Оряховица, където „Беласица“ загуби от местния „Локомотив“ с 0:1. Удар с коляно в корема на Мартин Тодорски от Мариян Иванов и ответната реакция на петричанина, който хвана за гърлото опонента си, запалиха искрата на грандиозно меле между футболистите и щабовете на двата тима, последва нахлуване на терена и на домакинските фенове. След като обстановката се успокои, реферът Вилиян Видинов, която успяваше да развали всеки втори мач, докато надуваше свирката в Югозападната Трета лига, изгони М. Иванов и Тодорски, а от ръководството на комитите вчера твърдяха, че техни играчи да били удряни в тунела на прибиране към съблекалнята. Битката на „Дюлгера“ започна с предимство за гостите, които чрез Милен Гамаков от фал отправиха първия удар към вратата на Венцислав Димитров, добавката на Васил Божинов след рикошета в стената също не намери целта. В 9-та мин. суринамското попълнение Яхкур Ромер върна от аутлинията на крака на Жулиян Иванов, който простреля Кирил Георгиев-Малкия Валяк за 1:0. В 22-та мин. центриране на Аспарух Шамкалов срещна разперената ръка на Панайот Пасков, но вместо дузпа Видинов отсъди корнер. В 30-та мин. двойно подаване между Ядам Сантана и Димитър Василев изведе младия петричанин фронтално срещу В. Димитров, който парира удара. В 38-та мин. Сантана опита шут от малък ъгъл, за да последва ново спасяване на стража на „Локо“. Веднага след почивката при изпълнение на фал до ъгловото флагче топката срещна далечната греда на петричката врата. Хората на Христо Господинов наложиха игрово превъзходство, но освен с няколко далечни удари не успяха да притеснят особено В. Димитров. В 83-та мин. резервата на железничарите Педро Симонс стреля по левия диагонал, но в ръцете на К. Георгиев. Петричкият клуб излезе с декларация по повод случилото се на „Дюлгера“ само 2 часа след края на екшъна. „Отборът на „Беласица“ осъжда остро инцидентите след края на срещата с „Локомотив“ (ГО). Абсолютно всичко след мача беше провокирано от свирилия дебютна среща във Втора лига главен арбитър Вилиян Видинов. През целия двубой той отсъждаше с доста странен аршин. Подмина очевадна игра с ръка в 20-та минута в наказателното поле на домакините, след което спести поредица от картони за груби влизания от тяхна страна. След последния съдийски сигнал капитанът на домакините изрита с коляно в корема нашия футболист Мартин Тодорски, с което се даде началото на продължително напрежение между двата отбора. В един момент дори се стигна до нахлуване на домакинските привърженици, които потърсиха саморазправа и добре, че не се стигна до такава. Тук е моментът да попитаме: Какво щеше да се случи, ако нашите футболисти вече не се бяха прибрали в съблекалнята? Кой щеше да носи вина, ако се беше стигнало до сериозни последствия за състезатели и треньори? Насилието няма място на футболния терен. Молим отговорните за срещата да вземат адекватни мерки, за да не се допусне тази ситуация да бъде повторена. Още от дълги години „Беласица“ се слави с доста гостоприемно посрещане на своите гости. Ще очакваме с нетърпение ответната среща и ще се подготвим, така че нашите гости да се чувстват комфортно на и извън зеления терен“, написаха на клубната страница от ръководството на петричани. Каква ще е санкцията за домакините е трудно да се гадае, но се разбра, че в протокола след мача „ни дума, ни вопъл, ни стон“ относно нахлуването на публиката от великотърновския делегат Петко Павлов, чиято констатация приключва с лаконичното „Оспорвана среща с много напрежение, което ескалира след последния съдийски сигнал“.

Винисиус /в средата/ е изпреварил П. Пасков М. Тодорски изгоря за първото домакинство на „Бела“ в неделя

„ЛОКОМОТИВ“ (ГО): Димитров, Минков, Н. Колев /89-Тодоров/, Аврамов, Ж. Иванов, Райков, Г. Колев /66-Симонс/, Майнис, Пасков, Ромер /72-Цачев/, М. Иванов.

„БЕЛАСИЦА“: Георгиев, Карачоров /70-Петров/, В. Костов, Гамаков, Шамкалов, Тодорски, Винисиус /80-Садик/, Сантана, Д. Василев /56-Янев/, Д. Иванов, Божинов /70-Йорданов/.

