Ексшефът на ДФЗ В. Велев единствен кандидат да разшири пътя от Белица за Мечото селище срещу 5 млн. евро

Фирмата му „Вера Строй“ приключи 2025 г. с 2,5 млн. лв. за укрепване на река Бабяшка, започна 2026 г. с близо 1 млн. евро за водопровод в Гърмен

Софийската „Вера Строй“ на ексшефа на ДФЗ Велин Велев поиска срещу 4 217 621,16 евро без ДДС да разшири пътя от Белица за Мечото селище. Офертата й за дългия 10,163 км път е да приключи ремонта за 300 дни, който бе минималният срок, посочен от възложителя.

„Вера Строй“ е единствената фирма, подала документи за участие в обществената поръчка с прогнозна стойност от 4 219 992,80 евро. Огромната сума, която с ДДС е повече от 5 млн. евро, вече мина успешна проверка на АОП за редовност на документацията и е почти сигурно, че „Вера Строй“ ще бъде обявена за победител.

Велев е единственият кандидат да разшири този път срещу 5 млн. евро



За пътя тече и друга обществена поръчка – за упражняване на строителен надзор на стойност 40 772,88 евро, но до момента няма подадени документи.

Стартът на годината за столичното дружество е точно толкова силен, колкото беше и финалът на предходната – на 30 декември 2025 г. „Вера Строй“ спечели поръчка за корекция на част от река Бабяшка, преминаваща през белишкото с. Горно Краище, срещу 2 435 340,45 лв. без ДДС. Тогава дружеството отново беше единствен кандидат.

Миналия месец пък „Вера Строй“ бе обявена като победител в публичното състезание за избор на изпълнител за изграждане на помпена станция и външен водопровод до водопровода „Група Рибново – местност Железен мост“ в землището на гърменското с. Осиково. Водопроводът трябва да осигури водоснабдяването на селата Рибново и Осиково. От тази поръчка усвоените средства ще са 873 286,53 евро без ДДС. Друг кандидат за водопровода нямаше.

От няколко години фирмата на Велин Велев печели ударно поръчки в региона. През 2022 г. тя бе една от фирмите, избрани да ремонтират общинския път между Белица и Семково с прогнозна стойност от 8 137 330,01 лв. без ДДС, а година по-късно пое ремонтите на улици в Белица срещу 1,8 млн. лв. През 2024 г. срещу 2 250 000 лв. без ДДС бе наета да ремонтира улици в якорудските села. Миналата година с оферта от 1 225 781,73 лв. без ДДС спечели поръчката за енергийно обновяване на административната сграда в гр. Белица.

Успоредно с поръчките в Югозапада фирмата работи и в други краища на страната.

ВАНЯ СИМЕОНОВА