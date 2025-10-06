Ексшефът на Института по земеделие в Кюстендил проф. Д. Домозетов: Ябълките по градините в региона са дребни, с лошо качество и стават само за преработка

Ситуацията с крушите е още по-зле, реколтата е нулева, коментира специалистът

Реколтата от ябълки в Кюстендилско е изключително слаба заради измръзванията на овошките през април, а плодовете, които се прибират, не могат да бъдат предложени за продажба.

Ябълките по градините в региона са дребни, с лошо качество и стават само за преработка във „Винпром“. В региона обаче няма такава изба и няма изкупуване. С много ниски добиви само отделни сортове и от определени места могат да се преработват за сок, докато предишни години реколтата е била пребогата. Стигала е и до 5 тона ябълки от декар.

Нещата при крушата са още по-зле, почти нулева реколта, коментира дългогодишният директор на Института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител, проф. Димитър Домозетов, цитиран от БНР.

„Не са за пазар. Това са ябълки за преработка, ако има кой да ги вземе, но в Кюстендил затриха „Винпрома“. В България има 4000 декара круши и никой не им обръща внимание. Малкото стопани са засегнати и те не надигат глас. Аз имам 75 декара, от които имам само четири круши. За съжаление – тежка година“.