Ексшеф в ГД „Гранична полиция“ атакува в съда заповед на вътрешния министър за отстраняването му

Срещу началника на разузнавателния отдел предприето дисциплинарно производство за изнасяне на веществени доказателства

Министърът на МВР Даниел Митов е отстранил от длъжност началника на отдел „Разузнаване“ в ГД „Гранична полиция“. Заповедта на вътрешния министър е била издадена на 29 август 2025 г. за временно отстраняване на комисар И.К. за два месеца, както и изземането на служебната му карта, личния знак и служебното му оръжие, заради образувано дисциплинарно производство. Това става ясно от делото в Административен съд – Благоевград , което е образувано след жалба на наказания висш полицейски служител. Той иска отмяна на заповедта за временното му отстраняване, тъй като била немотивирана и счита за недоказано твърдението за съществуваща връзка между служебното му положение и евентуални затруднения при разкриване на обективната истина в хода на образуваното срещу него дисциплинарно производство.

В жалбата си комисарят посочва, че самото образуване на дисциплинарно производство и отстраняването му от длъжност са продължение на започнал в края на месец февруари 2025 г. тормоз, упражняван спрямо него от ръководството на ГДГП с цел да бъде принуден да напусне МВР, каквото заявление за напускане е подал на 18.08.2025 г.

На делото вътрешният министър като ответник е представляван от юрисконсулт, който оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена. В хода на делото, което е разгледано от съдия Георги Иванов, е установено, че дисциплинарното производство е образувано на основание чл. 207, ал. 1, т. 1 от ЗМВР, във връзка с данни за извършено от комисар И.К. тежко нарушение на служебната дисциплина и Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР. От фактическа страна разследването касае предварително установени данни, според които И.К. по време на ползван към 11.07.2025 г. отпуск по болест е изнесъл веществени доказателства, съхранявани в стая 718 на сградата на ГДГП, без установено основание за това, респ. без разпореждане на съд, прокуратура или ръководството на ГДГП.

Като мотив за необходимостта от наложената принудителна дисциплинарна мярка в заповедта на министъра е посочено, че заеманата от комисар И.К. длъжност му дава възможност да я използва за възпрепятстване и затрудняване разкриването на обективната истина при воденото срещу него дисциплинарно производство, тъй като е свързана с достъп до съхраняваните веществени доказателства, което създава възможност да ги укрива или манипулира, както и му позволява да ползва информационните фондове на МВР, да се сдобива с лични данни и адреси на служители и граждани, имащи отношение към случая. Служебното положение може да му позволи да влияе върху тези служители и граждани, с което да се затрудни провеждането на пълно, обективно и всестранно разследване от дисциплинарно разследващия орган.

В хода на делото не са представени и не е поискано събиране на доказателства от страна на жалбоподателя във връзка с твърдението му, че както образуването на дисциплинарното производство, така и отстраняването му от длъжност са продължение на започнал в края на месец февруари 2025 г. тормоз, упражняван спрямо него от ръководството на ГДГП с цел да бъде принуден да напусне МВР. Представени са множество писмени доказателства, свидетелстващи за здравословното му състояние, които обаче съдията намира за неотносими към предмета на делото.

Съгласно чл. 214, ал. 1, т. 1 ЗМВР държавен служител в МВР може да бъде временно отстранен от длъжност с писмена заповед, когато срещу него е образувано дисциплинарно производство и служебното му положение би затруднило разкриването на обективната истина, като в този случай отстраняването се извършва от органа, образувал дисциплинарното производство. Според съдията в случая са налице и двете предпоставки, поради което отхвърля жалбата на И.К. против заповедта на вътрешния министър, с която е разпоредено временното му отстраняване от длъжност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА