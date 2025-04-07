ЕКШЪН В БЛАГОЕВГРАД! Преподавател от АУБ набит в клуб „Ъндърграунд“

Преподавател от Американския университет е бил пребит от непознати за него лица в нощен клуб в Благоевград, научи Struma.bg.

59-годишният американски гражданин е бил нападнат в дискотека „Ъндърграунд“ , в която бил в събота срещу неделя вечерта.

Пострадалият е с два избити зъба вследствие на побоя. Той е потърсил медицинска помощ в Спешен център, след което е освободен за домашно лечение. Случаят е докладван на дежурен прокурор от Районна прокуратура- Благоевград. Образувано е досъдебно производство в Първо РПУ- Благоевград.

Припомняме, че в неделя ,около 3 ч., при разправия с охранители на нощен клуб „Билион“ пострада 34- годишният бивш футболист Фаик Таиров. В социалната мрежа бе качен клип от екшъна. За този инцидент липсва информация в официалния полицейски бюлетин.





