ЕКШЪН В ХАДЖИДИМОВО! „Места“ с горещ призив към играчите и феновете на „Блатска“: Грозно е, култивирайте се…

Местното дерби в горното ниво на пиринската бундеслига между „Места“ и „Блатска“ на стадион „Димитър Лекин“ бе съпроводено с екшън на терена и по трибуните, а домакините нанесоха двоен удар по омразния съперник. Хората на Ангел Маджиров спряха с 2:0 серията на опонентите си без загуба от началото на сезона и на свой ред останаха непобедени през кампанията. Головете за сладкия успех отбелязаха Дюлгеров веднага след почивката и Терзиев десет минути по-късно. Главният рефер Благой Манов изгони по един играч от двата отбора – резервата на тима от пограничното градче Александър Стойчев за обиди по адрес на съдийската бригада и Кадри Дъгър от гостите за удар без топка на противников играч. След края на срещата от лагера на победителите отправиха горещ призив към съседите. „За пореден път си взехме победата срещу „Блатска“, но… отново мачът беше придружен с грозни сцени, както на терена, така и на трибуните! Грозно е, култивирайте се!“, написаха в официалната си страница хаджидимовци, които в предстоящия кръг влизат в „клетката“ на Вълкосел, докато в Блатска ще ближат рани на свой терен срещу абсолютния аутсайдер „Ураган“ от Горно Драглище. Дисципът на областната централа в Благоевград постанови 1 мач сред зрителите за Ал. Стойчев и 3 за К. Дъгър, както и глоба от 125 лв. за канонадата от предмети, полетели от сектора с гостуващата агитка.

Лютото дерби между отборите на „Места“ /вляво/ и „Блатска“ завърши със скандал.



Солена парична санкция наказателната рота наложи на новия „Юнайтед“ по схемата 150+290 лв. Тимът от областния център на Пиринско не се яви за двубоя срещу „Перун“ през уикенда и утежни провинението си, след като алармира за проваления мач броени часове преди началото, заради което трябва да поеме и съдийските такси на арбитрите, пътували напразно до ст. „Македония“ в Кресна.

„МЕСТА“ /ХАДЖИДИМОВО/: Камафливо, П. Симеонов, Коджабашев, Т. Симеонов, Тафров, Бацалов, Дюлгеров, Осиковски, Пирпирев, Терзиев, Пасков. Лезерви: Кочанов, Пулев, Стойчев, Полимеров, Милушев, Камберчев, Джугданов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ