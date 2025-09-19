ЕКШЪН! Двама се биха в Гоце Делчев, задържан е 23-г. мъж

Около 22:50 часа на 18.09.2025 г. в РУ-Гоце Делчев е съобщено за скандал и физическа саморазправа между двама мъже в района на ул. „Стара планина“ в гр. Гоце Делчев. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че сбиването е между 23-годишен мъж от с. Буково и 47-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. С оток в областта на едното око е пострадал 47-годишният, а 23-годишният е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.





