Екшън пред шивашки цех в Пиринско! 40-г. мъж хвърля камъни, псува и заплашва полицаите

Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са реагирали незабавно на получен, на 27.08.2019г. около 12:26 часа, сигнал за лице хвърлящо камъни по шивашки цех в с.Дъбница, общ.Гърмен. При пристигане на място е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от с.Дъбница, който отправя заплахи и псувни към полицейските служители и хвърля по тях тротоарна плочка. С леки наранявания е пострадал един от полицейските служители. 40-годишният мъж е задържан и съпроводен за лечение в ЦПЗ в гр.Благоевград. За случая е уведомена РП-Гоце Делчев.

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