ЕК за самолета на Фон дер Лайен: Никога не сме твърдели, че е било целенасочено

Никога не сме твърдели, че в случая със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив става дума за целенасочени действия. Това заяви говорител на ЕК на пресконференция. По думите му комисията никога не е посочвала с колко е закъснял самолетът, докато се приземи.

За съжаление това не е изолиран случай, има множество съобщения за заглушаване на GPS-сигнал, особено по източните граници на ЕС, след началото на руското военно нападение срещу Украйна. Това се отразява на движението на самолети и кораби, затова търсим общоевропейско решение, поясни говорителят.

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая. Мисля, че ЕК няма възможност да разследва сама, посочи говорителят.

Мога да потвърдя, че е имало смущения на GPS-сигнала преди кацането на Фон дер Лайен в Пловдив. Най-важното е, че самолетът се приземи безопасно. Българското Ръководство на въздушното движение потвърди смущенията в сигнала, посочи говорителят и припомни цитати от съобщението на Министерския съвет по този повод, съобщава БТА .

Говорителят не потвърди съобщенията на вестник „Файненшъл таймс“, че самолетът е „кръжал час“ над Пловдив, преди да се приземи, както и че пилотите използвали хартиени навигационни карти. ЕК никога не е заявявала какво е било закъснението на полета, каза говорителят.





