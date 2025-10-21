ЕК подкрепя довършването на АМ „Струма“

След посещение на 10 октомври т.г. представители на Европейската комисия заявяват, че ще положат всички усилия да подкрепят България до 2031 г. да завърши строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“ – трасето в посока Кулата – София.

Това изявление на представителите на Главните дирекции „Околна среда“, „Регионално развитие“ и „Транспорт“ на ЕК рязко контрастира с многогодишните твърдения на зелените неправителствени организации, че Европа е против довършването на магистралата през Кресненското дефиле.

Еколозите водиха над 20 дела в опит да блокират лот 3.2 – Г10.50 (ширината на платното), така наречения Източен вариант, по който магистралата минава по склоновете на Пирин. Така те забавиха строителството с почти две десетилетия. През това време от катастрофи в дефилето загинаха 76 души, а 400 бяха ранени. И сега, въпреки поставените колчета, инциденти продължават да се случват.

Само за кратък период през март 2023 г. зелените заведоха 14 дела.

Същевременно от Европейската комисия приветстват решението на Министерския съвет второто платно на АМ „Струма“ – това в посока София – Кулата – да бъде изнесено извън Кресненския пролом. В същото време обаче са сериозно притеснени, че това ще доведе до рязко увеличение на цената, което силно ще затрудни реализацията на проекта.

Като част от процеса на финансиране еврочиновниците смятат, че от съществено значение е българските власти да изготвят план за финансиране с различни инструменти, включително подкрепа от ЕК, националния бюджет, публично-частно партньорство или заеми.

Притеснително е, че освен оскъпяването, изискванията на Европейската комисия за преместване на АМ „Струма“ извън Кресненското дефиле ще отложат далеч във времето цялостното довършване на магистралата. Това означава, че тапите и задръстванията ще продължат още години наред.

Затова е от изключителна важност Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ незабавно да издадат разрешение за строителство на обходния път на Кресна.

Трасето с две платна е дълго 5,5 км, започва преди града, заобикаля го и се включва в АМ „Струма“ в посока Кулата през пътен възел Кресна. Реализирането на този проект, който е преминал всички процедури, включително и обжалвания от зелени НПО, ще облекчи жителите на Кресна от трафика, а пътуващите – от километричните задръствания и чакането с часове. Източник: ekonovini.bg