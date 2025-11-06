ЕК разследва Shein след френска жалба за продажба на оръжия и порнографско съдържание

Европейската комисия обяви, че е в контакт с френските власти и с китайската онлайн платформа Shein след официална жалба на Франция, според която през сайта на компанията са били достъпни порнографско съдържание и оръжия, предава „Ройтерс“.

„Платформа, която допуска подобно съдържание, нарушава законодателството на Европейския съюз“, заяви говорител на Европейската комисия, цитиран от агенцията.

Френското правителство е изпратило писмо до Европейската комисия, с което призовава за действия срещу Shein, след като националните органи по цифров надзор открили съдържание, нарушаващо правилата за безопасност и морал в интернет.

Според Брюксел, френската жалба вече е регистрирана официално ,а разследването ще се фокусира върху евентуални нарушения на Закона за цифровите услуги (DSA), който забранява продажбата на оръжия, боеприпаси и порнографски материали чрез онлайн търговски платформи.

Китайският гигант за „бърза мода“ Shein е изправен пред вълна от критики в Европа заради липсата на прозрачност, нарушения на трудовите стандарти и подвеждащи практики в онлайн продажбите.

През последните месеци компанията отвори първия си постоянен магазин в Париж, което предизвика протести от екологични и социални организации, които скандираха: „Shein, no way – stop fast fashion!“

Говорителят на Комисията уточни, че други страни членки не са подали аналогични сигнали и че засега не се обсъжда спиране на достъпа до Shein в целия Европейски съюз.

Въпреки това, случаят може да стане тест за прилагането на новите европейски правила за онлайн платформи, които предвиждат сериозни санкции при установени нарушения, включително глоба до 6% от световния оборот на компанията.

Shein вече е обект на няколко проверки в ЕС, свързани с продаваемостта на стоки с подвеждащи етикети, използването на алгоритми за ценова манипулация и липсата на защита на потребителските данни.

Френската жалба може да се превърне в прецедент, който ще определи как Брюксел ще прилага новия Закон за цифровите услуги срещу глобални онлайн гиганти, включително такива, регистрирани извън територията на ЕС.