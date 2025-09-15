ЕК следи за заплахи за от съвместното учение „Запад“ на Русия и Беларус

Следим внимателно учението „Запад“ в Беларус. Това каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

„Призоваваме отново Москва и Минск да спазват изискванията за предварително предупреждение за военни действия, продължаваме подготовката за възможни заплахи за сигурността от това учение„, допълни говорителят.

Той отбеляза, че комисията продължава работата по следващите санкции срещу Русия заради войната в Украйна. „Още не сме представили предложението на Съвета на ЕС, работата продължава и очакваме да бъдем готови съвсем скоро„.

По неговите думи ЕС съгласува налаганите санкции със своите партньори и отбеляза важността от съвместни действия със САЩ, съобщaва БТА. Говорителят поясни, че ЕС се стреми да прекрати вноса на руски изкопаеми горива дори по-рано от предвиденото на фона на призива на президента на САЩ Доналд Тръмп страните от НАТО да спрат да купуват петрол от Русия. „Насочихме се към прекратяване на този внос от началото на войната в Украйна. Нашата оценка сочи, че наложените досега европейски санкции действат, има икономически доказателства. Подготвяме още по-строги мерки„, каза говорителят.

Той съобщи, че ЕК предстои да предложи нов подход за издаването на визи за пътуване до държавите от Шенген, което се очаква да засегне руските граждани. Говорителят представи данни, според които през 2019 г. ЕС е издал 4 млн. визи за руснаци, докато през миналата година броят е спаднал до 541 хиляди.





