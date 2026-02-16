ЕК: Смъртността по пътищата в България остава значително над средното за ЕС

Броят на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия в България остава значително над средното за Европейския съюз. Това се посочва в нов доклад на Европейската комисия, който оценява напредъка към целта за намаляване наполовина на жертвите по пътищата до 2030 г. Другите държави, при които се отчита негативна тенденция са съседките ни Румъния и Гърция.

При средно 45 загинали на един милион души население в ЕС през 2024 г., в България този показател достига 74. За сравнение – през 2019 г. у нас са отчетени около 90 жертви на милион души при средно 51 за ЕС, което показва подобрение, но все още страната ни остава сред държавите с най-висока смъртност на пътя.

Общо 19 940 души са загинали при катастрофи в Европейския съюз през 2024 г., което е спад от 12% спрямо 2019 г. Всяка година близо 20 000 души губят живота си по европейските пътища, а до 100 000 получават тежки наранявания с дълготрайни последици.

Европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас подчерта, че въпреки постигнатия напредък, усилията трябва да се ускорят. „Всяка смърт на пътя е трагедия. Трябва да действаме по-бързо и с по-голяма решителност, за да спасим хиляди животи и да намалим икономическите и социалните разходи“, заяви той.

Според доклада пътнотранспортните произшествия струват на икономиката на ЕС около 2% от брутния вътрешен продукт годишно. Основните рискови фактори остават превишената скорост, шофирането под въздействие на алкохол, разсейването и неизползването на предпазни колани. Към тях се добавят и нови предизвикателства, като разпространението на електрически тротинетки, застаряването на населението и навлизането на автоматизирани превозни средства.

Крайната цел на ЕС е до 2050 г. смъртните случаи по пътищата да бъдат сведени до нула.