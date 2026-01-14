Електрическа печка предизвика пожар в дом за възрастни в Кюстендил

Рано сутринта на 13 януари в Кюстендил възникна пожар в дом за възрастни хора. Сигналът е подаден малко след седем часа, след което на мястото бързо са изпратени екипи на пожарна безопасност.

При пристигането на огнеборците домуващите са били изведени от сградата.

Огънят е потушен бързо и не се е разпространил в други части на сградата. Нанесени са само материални щети унищожена е мебелировка и са опушени около 20 квадратни метра от стените в помещението, където е възникнал пожарът, причинен от електрическа печка в една от стаите.