Електрозахранването в община Трън се възстановява поетапно

Електрозахранването в община Трън започна поетапно от 18 ч., както и покритието на мобилните оператори, съобщиха от общинската администрация. Основните пътни артерии в общината са проходими при зимни условия, като екипите продължават работата на терен.

Община Трън обяви днес бедствено положение. Причината бе мокрия сняг, заради който бяха изкоренени дървета,изпочупиха се клони, които паднаха на пътното платно. Така достъпа до много от населените места бе прекъснат. За щастие, няма сигнали за пострадали или бедстващи хора. Аварийни екипи продължават работа в засегнатите места.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА