Електронната платформа за продажба на държавни имоти се скапа, провали продажбата на 3 дка парк в Кресна срещу 40 000 лв.

Големият губещ – фирма „Карелия 2011“ от Струмяни, която чинно си подаде документите за участие в обявения търг

Областният управител на Благоевград Георги Динев прекрати търга за продажба на парка от 3 дка до Е-79 в Кресна, процедурата за който бе стартирана на 5 август. Документи от кандидатите се събираха до 25 август, а на 28 август трябваше да се проведе самият електронен търг с тайно наддаване.

Причината за прекратяване на процедурата е непланирано прекъсване във функционирането на електронната платформа за продажба на имоти, за което Агенцията за публични предприятия и контрол съобщи на интернет страницата си на 25 август. В съобщението е посочено, че предстои пълен анализ и архивиране на данните, че екипите работят за възстановяване работата на платформата и се очаква да приключат до 12 септември.

Заповедта за прекратения електронен търг на областния управител може да се обжалва в 14-дневен срок, считано от 2 септември, пред Административен съд – Благоевград.

Заинтересован от това прекратяване е само единственият кандидат, подал документи за участие в търга. Това е регистрираната в Струмяни „Карелия 2011“ ООД. Още на 7 август съдружниците във фирмата Йордан Георгиев и Валентин Георгиев подали документи да играят за апетитния държавен обект и внесли депозит, който беше 50% от продажната цена.

Припомняме, че теренът е с площ 2949 кв.м и е описан като селищен парк-градина, с акт за частна държавна собственост от март 2025 г. Намира се в покрайнините на Кресна, на около 200 метра от главния път, в района на бензиностанция „Петрол“ и близо до оранжериите. До него има напълно изградена инженерна инфраструктура и е отличен за застрояване. Обявен бе за продажба от държавата на цена за наддаване от 40 486 лв. Най-вероятно собствениците на „Карелия 2011“ са планирали да строят на него бензиностанция, защото това е основният бизнес на фирмата.

Паркът в Кресна е един от 4400-те държавни обекта с отпаднала необходимост, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството включи през юли в списък с идея да ги продава, ако общините не ги поискат за свои цели. Часове след огласяване на списъка той попадна в центъра на огромен скандал, защото се оказа, че в него са включени римският амфитеатър до МС, минерален извор, нос Кротиря в Поморие, части от държавната ни граница по билото на планината Беласица и др. Министерството побърза да свали от страницата си индикативния списък с оправданието, че иска да го прецизира, а кабинетът прехвърли топката в ръцете на НС – депутатите да решават каква да е съдбата на държавните имоти. В последния си работен ден, точно преди да стегнат куфарите за море, депутатите гласуваха промени в Закона за държавната собственост, с които на практика улесниха бързата приватизация на държавните имоти, а президентът Румен Радев наложи вето на промените.

По тази причина скапването на електронната платформа на Агенцията за публични предприятия и контрол може да не е станало съвсем непланирано, а просто да е начин да се отложат започналите процедури за продажби на държавни имоти, докато властите не решат конкретно и ясно каква точно да е съдбата им.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





