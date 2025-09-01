Електронният достъп се отлага: здравните карти на децата трябва да са на хартия

Въвеждането на електронен достъп до медицинската информация на децата за специалистите от здравните кабинети в детските градини и училищата, което първоначално беше планирано за 1 септември, се отлага, така че родителите все още ще трябва да предоставят информацията на хартия. Това става ясно от писмо, изпратено от Столичната регионална здравна инспекция.

След получено писмо от Здравно министерство, касаещо изменение и допълнение на Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, Ви уведомяваме, че се „отлага влизането в сила от 1 септември 2025 г. на изискванията за достъпване от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в детските градини до информацията в Националната здравноинформационна система (НЗИС) за проведените медицински прегледи и имунизации, определена в чл. 4 от наредбата като изискуема при прием на деца“, посочват от СРЗИ.

„В тази връзка следва да имате предвид, че до внедряване на функционалността за достъп до медицинската информация в НЗИС, посочените в наредбата, документи за прием на дете в детска градина следва да се приемат на хартиен носител„, се посочва още в писмото.

Припомняме ви, че през февруари отпадна медицинската бележка за липсата на контакт със заразноболен при прием или отсъствие на малчугана от детска градина за повече от 10 дни, или т.нар. „контактни“ бележки. Това се случи след обнародване в Държавен вестник на измененията в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини от 27 декември 2024 година. Важно уточнение е, че тази промяна важи само за деца над 3-годишна възраст. За по-малките малчугани важи Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и там промени на този етап няма.

Бележката за отсъствие на детето по болест засега остава.

Дарик





