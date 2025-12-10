„Електрохолд“ продава заринати с шлака ниви на рудник „Ораново“, за да си събере дълговете

„Електрохолд“ успя да си издейства изпълнителен лист срещу бизнесмен за неплатени сметки и сега частен съдебен изпълнител е обявил за публична продан няколко запустели ниви. Те са 10-а категория в местността Милчова чука, на 4 км от кв. „Ораново” на гр. Симитли и на около 2700 м черен път в посока открития рудник на мина „Ораново“.

Единият терен е с площ 708 кв.м и се продава срещу начална цена за наддаване от 938,30 лв., като върху голяма част от него има сериозен насип от открития рудник.

Другата нива е 2252 кв.м, също зарината с насип от открития рудник, а оценката й е 2986 лв. Аналогично е състоянието и на останалите ниви от 842 кв.м /продажната цена е 1114 лв./, 787 кв.м и 3637 кв.м. Те са без трайни насаждения, има само треви и храсти.

Според оценителите, изготвили пазарната оценка на запустелите ниви, привлекателността на района и тенденциите за развитието му са задоволителни, а пазарното търсене е много слабо. В района няма водопровод и електрификация. Върху всички имоти е наложена възбрана през 2023 г.

Любопитно е, че собственикът на нивите е пернишката „Пирин БМК“ на Иван Терзиев, чието име е свързано с компании като „Слънце Радомир“ АД, „Стандарт Секюрити“ АД, „Банско Белвю Пропъртис“ ООД, „Шарлопов хотелс“ ООД и др.

Преди години фирмата получи разрешение от правителството да поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на кафяви въглища от находище „Ораново“. Дотогава концесионер беше „Балкан МК“, чиято собственост е и „Пирин БМК“. Дружество е основано в края на 2017 година с основна дейност търговско представителство и посредничество, строителство, проектиране и т.н., с уставен капитал от 1000 лв.

Договорът за концесия на въглищното находище беше сключен през април 2005 г. за срок 35 години.

Името на „Балкан МК“ на Красимир Михайлов влезе във фокуса на властите през 2016 година, след като в Народното събрание беше създадена специална анкетна комисия, която да проучи какво се случва в „Мини Бобов дол”. Един от документите, който депутатите анализираха тогава, беше договор, с който „Балкан МК“ отстъпва правата върху рудник „Ораново“ на „Въгледобивна компания“ за сумата от 35 млн. евро.

Самата приватизация на рудник „Ораново“ беше през 2004 г., когато „Балкан МК“ ЕООД го купи на начална тръжна цена от 950 000 лв.

Рудникът бе продаден като обособена част от „Мина Пирин“ ЕАД – Симитли, с предмет на дейност добив, преработка и пласмент на кафяви въглища за ТЕЦ „Бобов дол“. Приватизаторът на мината сключи и концесионен договор с Министерството на енергетиката и енергийните ресурси.

Официално рудник „Ораново“ затвори преди няколко години, макар че в нарочна пресконференция през 2017 г. кметът на Симитли Апостол Апостолов алармира, че от рудника се извърша нерегламентиран добив на въглища.

ВАНЯ СИМЕОНОВА