Елена Карадалиева е Будител на годината в Сандански

НЧ „Отец Паисий – 1919“ – Сандански за поредна година отличи личности, които с делата си заслужават почетното звание Будител – хора, които с отдаденост и вдъхновение поддържат пламъка на културата, духовността и просвещението.

Председателят на НЧ „Отец Паисий – 1919“ – Галя Вангелова, връчи отличието Будител на 2025 г. на Елена Карадалиева – методист по възстановителна гимнастика за възрастни в град Сандански. Тя е истински съвременен будител – не с книга в ръка, а с усмивка, песен и неуморна енергия. Всеки ден тя вдъхновява десетки възрастни хора да вярват, че възрастта не е граница, а възможност.

Сред удостоените с признание Будители на 2025 г. достойно се нареждат и имената на:

Атлаза Николова – библиотекар в Читалищна библиотека “Петър Караангов”;

Василка Демерджиева-Гаврилова – учител по математика;

Иван Влахов – самодеец и певец от Ансамбъл за народни песни и танци “Никола Вапцаров”;

Иванка Иванова – учител по религия в начален етап към Трето основно училище „Христо Ботев“, град Сандански.

Димитрина Лалева – директор на II ОУ „Христо Ботев“;

Лидия Дончева – учител по биология;

Марина Стоянова- логопед и организиатор на фестивала в с. Дамяница – „Фестивал на доброто“;

Станислава Димитрова – ръководител на ДТС „Звездица“;

Атанас Теменугов – самодеец и певец от Ансамбъл за народни песни и танци “Никола Вапцаров”;

Десислава Тодорова – ръководител на Ученическия парламент, на STEM центъра и на клуб „Дигитална работилница“ в Професионална техническа гимназия – гр. Сандански.

Сред удостоените с признание бе и Виолина Андреева – директор на I ОУ „Св. Климент Охридски“. Това признание идва в една знаменателна година, в която училището отбелязва своята 150-годишнина – век и половина духовност, образование и грижа за бъдещите поколения.

Празничната програма бе озарена от вдъхновяващите изпълнения на децата от ДГ „Първи юни“ и ВГ „Звънче“, които с песен, слово и усмивки напомниха, че бъдещето на България е в чистите детски сърца и жаждата им за знание.