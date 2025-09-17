Елитен съдия и международник от Сандански пратени на голямото аматьорско дерби под Хисарлъка, бивша волейболистка свири на „Германея“

Зоналната футболна централа се застрахова с арбитри от професионалния футбол за „черешката на тортата“ в междинката на ЮЗ Трета лига в днешния следобед. На голямото дерби под Хисарлъка между главните претенденти за промоция „Кюстендил“ и „Струмска слава“ е пратен елитният рефер Мартин Марков, на когото ще помагат международникът от Сандански Мирослав Максимов и съгражданинът му Венелин Иванов. Пониженият с две нива по-надолу от Първа лига полусириец Васимир Ел-Хатиб поема другия напечен сблъсък в кръга между „Костинброд“ и „Рилски спортист“. Домакините отписват от сметките си санкционираните за картони Борислав Будинов и Християн Бориславов, а клубният бюджет олеква заради щетите, нанесени от феновете им на стадион „Христо Ботев“ в Ботевград през уикенда. На бившата кюстендилска волейболистка Любима Банова е връчена свирката в гостуването на „Германея“ срещу младоците от „Славия II”, в което нейните земляци от Сапарева баня ще гонят на всяка цена първа победа в кампанията. Благоевградската тройка Иван Донев, брат му Марио и Костадин Ангелов-Графа получи наряд за визитата на „Балкан“ срещу дубъла на софийския „Септември“. Наказание застигна предводителя на гостите Иван Редовски, изгонен в мача срещу костинбродчани. Още една братска двойка ще раздава правосъдие на столичен терен. Благовест Танев в ролята на главен съдия и Любослав Танев като негов асистент извеждат отборите на ЦСКА III и „Ботев“ /Ихтиман/.

Любима Банова Мирослав Максимов Благовест Танев

