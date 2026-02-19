Елитните формации на орлетата като скачени съдове с 3 от 3 равенства в късни драми и червени картони след разделянето на първенството

Елитните юношески формации на орлетата тръгнаха като скачени съдове с 3 от 3 равенства в късни драми и червени картони в откриващия пролетен кръг след разделянето на отборите на по две осмици – първата за излъчване на шампиона, а втората за определяне на двата изпадащи състава. Всички тимове подновяват първенството с намален наполовина точков актив от есенния полусезон.

Кирил Пецов Алекс Николов Манол Данчев



16-ките в зелено-бяло и връстниците им от „Арда“ извъртяха стратегическо 3:3 на базата в село Рилци, с което дръпнаха солидарно на 7 т. пред изявените аутсайдери.Столичният рефер Венцислав Гаврилов изгони по един играч от двата отбора – в 55-та мин. Васил Ранчев от домакините и след 180 секунди Емир Мехмед от гостите. Момчетата на Илко Христов на два пъти повеждаха в резултата до почивката чрез Велко Георгиев /6/ и национала с капитанската лента Манол Данчев /27/, но интригата в мача оставиха жива Божидар Николов /16/ и Имран Хасан /51/, който в 80-та мин. се разписа още веднъж, за да направи обрата пълен, преди Алекс Николов в последната минута на редовните 90 да фиксира хикса.

С 10 души и след двукратно изоставане срещу ЦСКА благоевградските 17-ки дублираха ремито на по-малкия набор. Главният съдия Петър Николов нашари двубоя с 11 жълти картона в съотношение 6:5, а в 67-та мин. декорира в червено Мартин Забунов. Дотогава младите армейци водеха с 3:1 с точните изстрели на Стивън Матеев /6/, Асен Москов /11/ и Диян Митов /29/ и попадението на пиринския капитан Кирил Пецев /20/, който в 76-та мин. сведе разликата до санитарния минимум, след което се стигна и до изравнителния гол в 85-та мин. на Кристиян Кръстев.

С добросъседско 2:2 завършиха двубоя си на стадион „Мусала“ в Рила 19-ките на орлетата и на „Миньор“ и вече са на 5 т. отстояние от опашкарите. Тихомир Чаков откри за чуковете половин час след началото. Домакините обърнаха развоя с головете на Методи Кокалков и Георги Диманчев, съответно в 58-та и 82-та мин., но резервата Георги Георгиев в 85-та мин. подели точките.

„ПИРИН“ /16/: Йордан Поповски, Адриян Видинов /46-Владислав Зайков/, Алекс Бачев, Алекс Николов, Александър Христов /81-Виктор Равенски/, Велко Георгиев /74-Мартин Лазаров/, Васил Ранчев, Никола Обидимски /81-Илия Маерков/, Манол Данчев, Георги Кузманов, Станислав Атанасов /74-Иван Георгиев/.

„ПИРИН“ /17/: Любомир Палаханов, Виктор-Крум Танев /46-Борис Борисов/, Наско Атанасов, Алекс Кепов, Кристиян Кръстев, Даниел Тилев, Иван Стоилов /70-Симеон Ивановски/, Александър Георгиев, Кевин Шериф /70-Георги Каракостов/, Кирил Пецев /84-Бойко Спасов/., Мартин Забунов.

„ПИРИН“ /18/: Янислав Андонов, Георги Диманчев, Мирослав Шопов, Мартин Гогов /64-Андреа Николов/, Иван Георгиев, Даниел Кюртов, Димитър Стойков, Методи Кокалков, Марио Томанов /65-Димитър Занев/, Марио Янков, Атанас Бухов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ